[김동완의 오늘의 운세] 2026년 2월 14일

입력 2026 02 13 01:24 수정 2026 02 13 01:24
48년생 : 좋은 기운이 서서히 다가온다.

60년생 : 원하는 바가 조금씩 풀려나간다.

72년생 : 지나친 욕심은 줄이고 여유를 지켜라.

84년생 : 바른 길을 걷고 있어 자신감을 가져도 된다.

96년생 : 느리지만 분명히 앞으로 나아가고 있다.



49년생 : 경솔한 말과 행동은 금물.

61년생 : 재물과 명예가 함께 도와주는 날.

73년생 : 중요한 일은 직접 챙기는 게 좋다.

85년생 : 말 한마디도 다정히 해야 한다.

97년생 : 혼자만의 시간이 필요하다.

호랑이

50년생 : 자신을 과하게 앞세우지 마라.

62년생 : 바라던 일이 조용히 이뤄지는 흐름.

74년생 : 재물운이 도와 기분 좋은 하루가 된다.

86년생 : 내 생각을 믿고 나아가도 괜찮은 날.

98년생 : 새로운 시작은 조금만 미뤄도 좋겠다.

토끼

51년생 : 집안에 반가운 경사가 찾아올 수 있다.

63년생 : 노력한 일이 성과로 이어져 기쁘다.

75년생 : 재물과 인기가 함께 도와주는 기운이다.

87년생 : 답답했던 흐름이 서서히 풀려나간다.

99년생 : 막힌 일도 조금씩 호전되는 느낌이 든다.



52년생 : 가정의 평화를 위해 마음을 보태라.

64년생 : 적극적인 태도가 좋은 기회를 불러온다.

76년생 : 행운과 이득이 함께 찾아오는 날.

88년생 : 우연한 만남이 즐거운 인연이 될 수 있다.

00년생 : 주위의 도움에는 고맙다는 말을 전해라.



53년생 : 방심하지 말고 꼼꼼히 살피면 괜찮다.

65년생 : 내면을 돌아보기에 좋은 날.

77년생 : 새로운 제안은 차분히 검토해라.

89년생 : 즐거운 만남이 마음을 환하게 해준다.

01년생 : 흔들리는 감정은 글로 적어 정리해도 좋다.



54년생 : 짧은 이동에도 행운이 따를 수 있다.

66년생 : 반가운 소식이 들려와 마음이 밝아진다.

78년생 : 집안에 웃음소리가 가득한 하루.

90년생 : 화해의 손길을 먼저 내밀어도 좋다.

02년생 : 즐거운 일이 생기니 감사함을 나눠라.



43년생 : 서운함이 있다면 먼저 손을 내밀어라.

55년생 : 장거리 이동은 삼가는 게 좋다.

67년생 : 걱정이 생겨도 혼자 끌어안지 마라.

79년생 : 재물이 들어와도 지키는 게 중요하다.

91년생 : 과감한 결단이 필요하다.

원숭이

44년생 : 여러 방면에서 이득이 들어올 수 있다.

56년생 : 인정에 이끌리기보다 기준을 지켜라.

68년생 : 건강 신호가 보이면 미리 점검해라.

80년생 : 행동은 신중히, 마음은 따뜻하게 가져라.

92년생 : 작은 배려 하나가 큰 복으로 되돌아온다.



45년생 : 길운이 찾아와 마음이 한층 가벼워진다.

57년생 : 윗사람의 인정을 받아 힘이 난다.

69년생 : 아랫사람의 의견을 존중하면 도움 된다.

81년생 : 바빠도 호흡을 고르면 지치지 않겠다.

93년생 : 답답함이 들면 새로운 길을 모색해라.



46년생 : 신중히 살피면 좋은 결과 있다.

58년생 : 잃는 듯해도 지키는 것이 더 많다.

70년생 : 기대보다 낮은 결과도 다음을 위한 밑거름.

82년생 : 최선을 다하면 생각보다 큰 소득이 생긴다.

94년생 : 가까운 사람과도 거리는 조금 두는 게 좋다.

돼지

47년생 : 거래는 이득보다 신뢰를 먼저 살펴라.

59년생 : 당황스러워도 잠시 멈추면 길이 보인다.

71년생 : 장거리 이동은 삼가는 게 좋다.

83년생 : 다음 기회를 준비하는 하루로 삼아도 좋다.

95년생 : 달콤한 말보다는 행동을 지켜보는 게 좋겠다.
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
