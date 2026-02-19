logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

[김동완의 오늘의 운세] 2026년 2월 19일

입력 2026 02 19 01:42 수정 2026 02 19 01:42
기사 소리로 듣기
다시듣기




48년생 : 마음을 다독이며 차분한 하루를 보내라.

60년생 : 몸과 마음이 편안해 안정을 느낀다.

72년생 : 불필요한 조바심은 내려놓아도 괜찮다.

84년생 : 맡은 일에 정성을 다하면 좋은 평을 듣는다.

96년생 : 충동적인 행동은 줄이는 게 좋다.



49년생 : 이동 계획에 작은 변수가 생길 수 있다.

61년생 : 작은 이득도 바른 방법으로 얻으면 편안하다.

73년생 : 집안에 웃음 번져 기분 좋은 날.

85년생 : 기쁜 일들이 이어져 마음이 든든하다.

97년생 : 복과 명예가 쌓이니 감사한 마음을 가져라.

호랑이

50년생 : 새로운 인연은 천천히 가까워지는 게 좋다.

62년생 : 말 한마디가 오래 남을 수 있으니 조심하라.

74년생 : 함께 하자는 제안은 충분히 검토해도 늦지 않다.

86년생 : 지금 흐름을 유지하는 편이 안정에 도움이 된다.

98년생 : 그동안 준비하던 일에서 눈에 띄는 성과가 난다.

토끼

51년생 : 경건한 마음이 하루를 차분히 지켜준다.

63년생 : 바쁘지만 휴식도 함께 챙기면 좋겠다.

75년생 : 주변의 도움으로 막힌 일이 풀릴 수 있다.

87년생 : 과한 욕심은 줄이는 게 좋다.

99년생 : 계획은 여유를 두고 세우면 마음이 편안하다.



52년생 : 하던 일이 점점 활기를 띠는 흐름이다.

64년생 : 성공의 기쁨이 찾아와 보람이 크다.

76년생 : 기대가 크면 속도를 조금 늦춰도 좋다.

88년생 : 실천으로 옮기면 성과가 분명히 보인다.

00년생 : 욕심만 줄이면 월급 같은 복이 넘친다.



53년생 : 믿음으로 가정을 돌보면 평안이 깊어진다.

65년생 : 반가운 소식이 찾아와 마음이 흐뭇하다.

77년생 : 바라던 수확을 얻게 되는 기운이다.

89년생 : 한 사람을 향한 마음은 천천히 표현하라.

01년생 : 일의 흐름이 활발해져 의욕이 생긴다.



54년생 : 주변 도움으로 마음이 든든해진다.

66년생 : 작은 행운이 곳곳에 숨어있는 날.

78년생 : 답답했던 흐름에서 벗어나 숨이 트인다.

90년생 : 가까운 이와 작은 오해는 대화로 풀어라.

02년생 : 인내가 필요하지만 그만큼 성장하는 날.



43년생 : 이웃과 함께하는 시간이 큰 힘이 된다.

55년생 : 작은 기회라도 놓치지 않으면 득이 있다.

67년생 : 동료와의 친분이 큰 도움이 되는 시기.

79년생 : 조금만 더 노력하면 만족스러운 결실이 온다.

91년생 : 들뜨기 쉬운 날이니 언행을 조심해야 한다.

원숭이

44년생 : 중요한 일은 가까운 이와 의논해라.

56년생 : 계획보다 속도가 늦어도 방향은 맞다.

68년생 : 겸손한 태도가 좋은 평가로 이어진다.

80년생 : 건강 신호를 느끼면 바로 점검하라.

92년생 : 지출이 많아지기 쉬우니 기록을 남겨라.



45년생 : 남을 따라하기보다 나만의 길을 점검하라.

57년생 : 재물운이 좋아 기분 좋은 여유가 생긴다.

69년생 : 이름을 알릴 기회가 다가오는 흐름이다.

81년생 : 새로 시작하는 일이 순조롭게 풀려 간다.

93년생 : 도전한 만큼 성과가 보이는 날.



46년생 : 규모를 줄이면 마음이 한결 편안해진다.

58년생 : 시간과 정성을 아끼지 마라.

70년생 : 예상 밖의 이익이 생길 수 있는 날.

82년생 : 다툼이 보인다면 조용히 자리를 피하는 게 좋다.

94년생 : 차분히 지내면 하루가 부드럽게 흘러간다.

돼지

47년생 : 힘들던 마음이 서서히 풀려나간다.

59년생 : 자존심보다 부드러운 말이 더 큰 힘이 된다.

71년생 : 마음이 흔들려도 감정에만 머물지 마라.

83년생 : 하고 싶은 말을 따뜻하게 표현해라.

95년생 : 바라는 일이 성사되어 만족감이 커진다.
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 박정민, 충주맨에 분노?…“홍보대사 시키더니 사직”

    thumbnail - 박정민, 충주맨에 분노?…“홍보대사 시키더니 사직”

  2. 최동석, 박지윤에 ‘상간소’ 항소했다…설연휴 밝힌 심경

    thumbnail - 최동석, 박지윤에 ‘상간소’ 항소했다…설연휴 밝힌 심경

  3. “난 더 못 가” 여친 정상에 두고 하산해 홀로 생존한 男 기소…산악계 논란

    thumbnail - “난 더 못 가” 여친 정상에 두고 하산해 홀로 생존한 男 기소…산악계 논란

  4. 김준현은 정말 ‘팬들 무시’ 했나…“영상 하나 가지고” 반론까지, 논란 일파만파

    thumbnail - 김준현은 정말 ‘팬들 무시’ 했나…“영상 하나 가지고” 반론까지, 논란 일파만파

  5. 전원주, 집 안 쓰레기 ‘충격 상태’…“버리면 재산 없어지는 것 같아”

    thumbnail - 전원주, 집 안 쓰레기 ‘충격 상태’…“버리면 재산 없어지는 것 같아”

  6. 韓 여자 컬링, 1위 스웨덴이 백기 들었다…8대3 제압 “4강행 청신호”

    thumbnail - 韓 여자 컬링, 1위 스웨덴이 백기 들었다…8대3 제압 “4강행 청신호”
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved