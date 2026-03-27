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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 3월 27일

입력 2026 03 27 01:17 수정 2026 03 27 01:17
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48년생 : 좋은 위치에 오른다.

60년생 : 자기 것을 철저히 지키는 게 좋다.

72년생 : 속단하지 않는 게 좋다.

84년생 : 성공의 발판을 만드는구나.

96년생 : 추진하는 일에 막힘이 없다.



49년생 : 차츰 복이 찾아든다.

61년생 : 여유를 가지고 생활하는 게 좋다.

73년생 : 욕심을 부리지 말고 차근히 진행하는 게 좋다.

85년생 : 인정도 받고 즐거움도 크다.

97년생 : 자신감이 있으면 반드시 성공한다.

호랑이

50년생 : 시비가 생기면 불리하다.

62년생 : 자신을 낮추어야 도움받는다.

74년생 : 근심이 생길 수 있으니 조심하는 게 좋다.

86년생 : 마음의 안정이 되지 않을 수 있다.

98년생 : 타인의 인정을 받겠다.

토끼

51년생 : 약간 심란한 하루가 될 수 있다.

63년생 : 실속 없는 일에 너무 마음 쓰지 마라.

75년생 : 소망했던 일이 해결된다.

87년생 : 뜻하지 않은 기쁨이 생긴다.

99년생 : 생각했던 일을 실천하는 게 좋다.



52년생 : 서서히 빛을 발한다.

64년생 : 자중하고 자신에게 충실하라.

76년생 : 술자리를 조심하는 게 좋겠다.

88년생 : 안정만 취하면 큰 행운이 따른다.

00년생 : 새로운 분야로 길이 크게 열린다.



53년생 : 마음대로 이루어진다.

65년생 : 소득이 크지만 그로 인해 문제가 발생할 수 있다.

77년생 : 새로운 길이 열린다.

89년생 : 시기상조이니 내일로 미루는 게 좋다.

01년생 : 모든 일이 성사된다.



54년생 : 이익이 발생한다.

66년생 : 기회를 잘 포착하는 게 좋다.

78년생 : 상대의 의견을 존중하는 것이 길하다.

90년생 : 고비가 있을 수 있으니 주의하라.

02년생 : 남의 말을 함부로 옮기는 사람을 주의하라.



43년생 : 분수를 지키는 것이 좋다.

55년생 : 집안에 경사가 있다.

67년생 : 계산은 분명히 하는 게 좋다.

79년생 : 급격한 변화가 찾아오겠다.

91년생 : 도와줄 사람을 만난다.

원숭이

44년생 : 솔깃한 이야기를 주의하라.

56년생 : 재물운이 따른다.

68년생 : 좋은 기회가 오니 잡는 게 좋다.

80년생 : 매끈하게 일을 처리하는 게 좋다.

92년생 : 귀한 인연을 만난다.



45년생 : 집안에 경사가 있다.

57년생 : 너그러운 마음이 필요하다.

69년생 : 당장은 어렵지만 곧 잘 풀린다.

81년생 : 확신을 가져도 좋다.

93년생 : 생활에 변화가 필요할 때.



46년생 : 불필요한 말은 삼가는 게 좋다.

58년생 : 현실에 충실한 것이 길하다.

70년생 : 경솔한 행동은 금물이다.

82년생 : 신념을 가지고 열심히 일하는 게 좋다.

94년생 : 노력하면 반드시 소득이 있다.

돼지

47년생 : 이득이 있는 하루가 된다.

59년생 : 너그러운 시선이 필요하다.

71년생 : 조금 참고 기다리면 복이 온다.

83년생 : 대범하게 임하는 것이 좋다.

95년생 : 실속이 없으니 조심하라.
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