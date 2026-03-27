[김동완의 오늘의 운세] 2026년 3월 27일
입력 2026 03 27 01:17 수정 2026 03 27 01:17
쥐
48년생 : 좋은 위치에 오른다.
60년생 : 자기 것을 철저히 지키는 게 좋다.
72년생 : 속단하지 않는 게 좋다.
84년생 : 성공의 발판을 만드는구나.
96년생 : 추진하는 일에 막힘이 없다.
소
49년생 : 차츰 복이 찾아든다.
61년생 : 여유를 가지고 생활하는 게 좋다.
73년생 : 욕심을 부리지 말고 차근히 진행하는 게 좋다.
85년생 : 인정도 받고 즐거움도 크다.
97년생 : 자신감이 있으면 반드시 성공한다.
호랑이
50년생 : 시비가 생기면 불리하다.
62년생 : 자신을 낮추어야 도움받는다.
74년생 : 근심이 생길 수 있으니 조심하는 게 좋다.
86년생 : 마음의 안정이 되지 않을 수 있다.
98년생 : 타인의 인정을 받겠다.
토끼
51년생 : 약간 심란한 하루가 될 수 있다.
63년생 : 실속 없는 일에 너무 마음 쓰지 마라.
75년생 : 소망했던 일이 해결된다.
87년생 : 뜻하지 않은 기쁨이 생긴다.
99년생 : 생각했던 일을 실천하는 게 좋다.
용
52년생 : 서서히 빛을 발한다.
64년생 : 자중하고 자신에게 충실하라.
76년생 : 술자리를 조심하는 게 좋겠다.
88년생 : 안정만 취하면 큰 행운이 따른다.
00년생 : 새로운 분야로 길이 크게 열린다.
뱀
53년생 : 마음대로 이루어진다.
65년생 : 소득이 크지만 그로 인해 문제가 발생할 수 있다.
77년생 : 새로운 길이 열린다.
89년생 : 시기상조이니 내일로 미루는 게 좋다.
01년생 : 모든 일이 성사된다.
말
54년생 : 이익이 발생한다.
66년생 : 기회를 잘 포착하는 게 좋다.
78년생 : 상대의 의견을 존중하는 것이 길하다.
90년생 : 고비가 있을 수 있으니 주의하라.
02년생 : 남의 말을 함부로 옮기는 사람을 주의하라.
양
43년생 : 분수를 지키는 것이 좋다.
55년생 : 집안에 경사가 있다.
67년생 : 계산은 분명히 하는 게 좋다.
79년생 : 급격한 변화가 찾아오겠다.
91년생 : 도와줄 사람을 만난다.
원숭이
44년생 : 솔깃한 이야기를 주의하라.
56년생 : 재물운이 따른다.
68년생 : 좋은 기회가 오니 잡는 게 좋다.
80년생 : 매끈하게 일을 처리하는 게 좋다.
92년생 : 귀한 인연을 만난다.
닭
45년생 : 집안에 경사가 있다.
57년생 : 너그러운 마음이 필요하다.
69년생 : 당장은 어렵지만 곧 잘 풀린다.
81년생 : 확신을 가져도 좋다.
93년생 : 생활에 변화가 필요할 때.
개
46년생 : 불필요한 말은 삼가는 게 좋다.
58년생 : 현실에 충실한 것이 길하다.
70년생 : 경솔한 행동은 금물이다.
82년생 : 신념을 가지고 열심히 일하는 게 좋다.
94년생 : 노력하면 반드시 소득이 있다.
돼지
47년생 : 이득이 있는 하루가 된다.
59년생 : 너그러운 시선이 필요하다.
71년생 : 조금 참고 기다리면 복이 온다.
83년생 : 대범하게 임하는 것이 좋다.
95년생 : 실속이 없으니 조심하라.
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