[김동완의 오늘의 운세] 2026년 10월 17일

36년생 : 상황을 정확하게 판단하기 좋은 날이다.48년생 : 다른 사람에게 베푼 만큼 소득이 돌아온다.60년생 : 전반적인 운이 좋아 하는 일이 잘 풀린다.72년생 : 주변 사람들의 사랑과 신뢰를 받는다.84년생 : 이동하거나 환경을 바꾸면 좋은 운이 따른다.96년생 : 주변 분위기를 잘 살피면 좋은 선택을 할 수 있다.37년생 : 덕을 베푼 일이 경사와 복으로 돌아온다.49년생 : 다른 사람에게 베푼 만큼 소득이 돌아온다.61년생 : 앞으로 나아가면 좋은 행운을 얻는다.73년생 : 진행하는 일이 순조롭게 정리된다.85년생 : 전반적인 운이 상승하고 활력이 생긴다.97년생 : 망설이지 말고 목표를 향해 한 걸음 나아가라.호랑이38년생 : 생활 리듬을 되찾고 건강을 관리하라.50년생 : 예상하지 못했던 기쁘고 반가운 일이 생긴다.62년생 : 가족에게 좋은 행운이 찾아온다.74년생 : 변화보다 안정을 선택하면 이득이 따른다.86년생 : 여러 사람과 만나 즐거움을 나누게 된다.98년생 : 규칙적인 생활을 하면 공부와 일의 능률이 오른다.토끼39년생 : 자신의 뜻대로 움직여도 편안함이 따른다.51년생 : 실속 있는 이익과 재물을 얻는다.63년생 : 진행해 온 일을 만족스럽게 마무리한다.75년생 : 긍정적인 희망이 좋은 행운을 부른다.87년생 : 노력한 만큼 충분한 대가를 얻게 된다.99년생 : 시작한 일은 중간에 포기하지 말고 끝내라.40년생 : 여행이나 이동과 관련해 좋은 행운이 따른다.52년생 : 힘들어도 참고 견디면 상황이 좋아진다.64년생 : 근심과 걱정이 사라져 마음이 편안하다.76년생 : 이동하는 곳마다 좋은 기운이 따른다.88년생 : 마음먹은 일은 끝까지 해내야 성과가 있다.00년생 : 해야 할 일을 미루지 말고 끝까지 마무리하라.41년생 : 의욕은 넘치지만 행동은 신중하게 하라.53년생 : 필요한 순간에 도움을 줄 사람이 나타난다.65년생 : 친구와 함께하면 좋은 기운과 행운이 따른다.77년생 : 생각하지 못했던 뜻밖의 행운이 찾아온다.89년생 : 재물운이 좋아져 실속 있는 이득을 얻는다.01년생 : 친구와 협력하면 어려운 일을 쉽게 해결한다.42년생 : 고민했던 일이 모두 순조롭게 해결된다.54년생 : 마음먹고 추진한 일이 좋은 결실을 맺는다.66년생 : 즐거운 약속이나 만남이 가까이 다가온다.78년생 : 몸과 마음이 편안하고 걱정이 줄어든다.90년생 : 마지막까지 최선을 다해 문제를 해결하라.02년생 : 해야 할 일을 끝낸 뒤 친구와 즐거움을 나누어라.43년생 : 바라던 소망과 계획이 이루어진다.55년생 : 특별한 어려움 없이 무난한 하루를 보낸다.67년생 : 소신대로 행동하면 좋은 결과가 따른다.79년생 : 시작한 일의 끝마무리를 잘해야 한다.91년생 : 오랫동안 막혔던 일이 순조롭게 풀린다.03년생 : 과제나 활동을 끝까지 책임지고 마무리하라.원숭이44년생 : 여러 곳에서 실속 있는 이득이 생긴다.56년생 : 좋은 행운과 기회가 가까이 다가온다.68년생 : 걱정했던 일이 순조롭게 해결된다.80년생 : 온화한 마음으로 사람을 대하면 행운이 따른다.92년생 : 작지만 소중한 소망이 이루어진다.04년생 : 친구를 부드럽게 대하면 좋은 관계가 이어진다.45년생 : 정신없이 바쁘지만 얻는 것도 많은 날이다.57년생 : 몸과 마음을 재충전할 기회가 찾아온다.69년생 : 신경을 써야 할 일이 계속 생길 수 있다.81년생 : 명예와 좋은 평가가 함께 따른다.93년생 : 기쁨이 넘쳐 마음이 매우 즐거운 하루다.05년생 : 일정이 많아도 쉬는 시간을 꼭 챙겨라.46년생 : 서두르지 않으면 좋은 일이 찾아온다.58년생 : 지출은 생기지만 즐겁고 만족스러운 하루다.70년생 : 갈등이 있다면 먼저 화해하는 자세가 필요하다.82년생 : 몸과 마음이 만족스럽고 편안한 날이다.94년생 : 걱정이 생겨도 곧 해결되니 불안해하지 마라.06년생 : 친구와 다투었다면 먼저 대화를 시작하라.돼지47년생 : 재물운과 행운이 좋아지는 기분 좋은 날이다.59년생 : 근심이 사라지고 기쁨이 찾아온다.71년생 : 마음의 안정을 되찾고 편안해진다.83년생 : 계획한 일이 예정대로 순조롭게 추진된다.95년생 : 서로의 입장을 이해하는 마음이 필요하다.07년생 : 친구의 생각을 이해하면 갈등이 자연스럽게 풀린다.