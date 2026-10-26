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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 10월 26일

입력 2026 10 26 01:03 수정 2026 10 26 01:03
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36년생 : 오랫동안 소망했던 일이 이루어진다.

48년생 : 노력해 온 일에서 반드시 성과를 얻는다.

60년생 : 좋은 운이 상승하며 일이 순조롭게 풀린다.

72년생 : 노력한 만큼 실속 있는 이익을 얻는다.

84년생 : 금전운이 좋아져 큰 이득이 생긴다.

96년생 : 준비한 일에서 만족스러운 결과를 얻는다.



37년생 : 부동산이나 거주 문제에서 유리한 결과가 따른다.

49년생 : 근심거리가 생겨도 곧 해결되니 불안해하지 마라.

61년생 : 좋은 행운은 천천히 찾아오니 기다려라.

73년생 : 계획하고 준비한 일이 뜻대로 이루어진다.

85년생 : 바깥에서 활발하게 움직이면 좋은 운이 따른다.

97년생 : 야외 활동이나 새로운 모임에서 기회를 얻는다.

호랑이

38년생 : 계획한 일이 성취되고 운이 크게 상승한다.

50년생 : 이동하는 곳마다 좋은 행운이 따른다.

62년생 : 뜻밖의 인정과 좋은 평가를 받게 된다.

74년생 : 재물이 들어와 금전적인 여유가 커진다.

86년생 : 집안에 반갑고 좋은 일이 생긴다.

98년생 : 새로운 장소에서 실력과 능력을 인정받는다.

토끼

39년생 : 추진하는 일에서 실속 있는 이익이 생긴다.

51년생 : 주변의 도움과 배려를 받아 일이 잘 풀린다.

63년생 : 경제적인 상황이 좋아져 마음이 편안해진다.

75년생 : 원칙과 바른 방법을 지켜야 행운이 따른다.

87년생 : 노력해 온 일이 빛을 보는 좋은 날이다.

99년생 : 친구의 도움을 감사히 받아들이면 일이 쉬워진다.



40년생 : 생각하지 못했던 기쁘고 좋은 일이 생긴다.

52년생 : 좋은 일을 베풀면 주변에서 칭찬을 받는다.

64년생 : 노력해 온 일에서 큰 성과를 얻는다.

76년생 : 크게 움직이기보다 충분히 준비하는 것이 좋다.

88년생 : 생활에 큰 어려움 없이 편안한 하루다.

00년생 : 새로운 일을 시작하기 전 준비부터 꼼꼼히 하라.



41년생 : 기다리던 반갑고 기쁜 소식을 듣는다.

53년생 : 노력해 온 일이 서서히 빛을 발한다.

65년생 : 집안에 기쁘고 좋은 일이 들어온다.

77년생 : 상황에 맞게 유연하게 대처하는 것이 필요하다.

89년생 : 지나치게 나서지 않으면 행복한 일이 따른다.

01년생 : 고집보다 유연한 태도를 보이면 친구와 잘 지낸다.



42년생 : 다른 사람에게 베푼 만큼 소득이 돌아온다.

54년생 : 될 듯 말 듯 하던 일이 풀리기 시작한다.

66년생 : 집안 분위기가 밝고 화목해진다.

78년생 : 집안에 경사가 생겨 즐거운 하루다.

90년생 : 노력해 온 일의 성과가 나타나기 시작한다.

02년생 : 막혔던 공부나 일이 조금씩 풀리기 시작한다.



43년생 : 생각하지 못했던 뜻밖의 행운을 얻게 된다.

55년생 : 좋은 기회는 자주 오지 않으니 놓치지 마라.

67년생 : 적절한 휴식을 취하면 몸과 마음이 가벼워진다.

79년생 : 몸과 마음이 즐겁고 만족스러운 하루다.

91년생 : 새로운 마음으로 시작하면 좋은 운이 따른다.

03년생 : 찾아온 기회를 놓치지 말고 용기 있게 도전하라.

원숭이

44년생 : 이득이 생겨 몸과 마음이 즐거운 하루다.

56년생 : 이사나 환경을 바꾸기에 좋은 운이 따른다.

68년생 : 노력한 일에서 보람과 만족을 느낀다.

80년생 : 금전적인 여유가 생겨 마음이 든든해진다.

92년생 : 생활이 풍요로워지고 좋은 기운이 따른다.

04년생 : 용돈과 물건을 계획적으로 관리하면 여유가 생긴다.



45년생 : 모든 일이 원활하게 돌아가는 좋은 날이다.

57년생 : 금전 관계를 철저히 관리하면 행운이 따른다.

69년생 : 노력해 온 일이 서서히 빛을 발한다.

81년생 : 작은 투자나 계획에서 실속 있는 이익이 생긴다.

93년생 : 현재의 상태를 잘 유지하면 좋은 운이 따른다.

05년생 : 친구와 돈이나 물건을 주고받을 때 분명히 하라.



46년생 : 노력한 만큼 만족스러운 대가를 얻게 된다.

58년생 : 가까운 사람과 믿음을 나누면 이득이 생긴다.

70년생 : 뜻밖의 재물과 기쁨이 찾아올 수 있다.

82년생 : 새로운 일을 계획하고 도전하면 이득이 따른다.

94년생 : 막혔던 일이 순탄하고 원활하게 풀린다.

06년생 : 새로운 취미나 활동에 도전하면 좋은 경험을 얻는다.

돼지

47년생 : 중요한 계획이 순조롭게 추진되어 이익을 얻는다.

59년생 : 일이나 사업이 막힘없이 잘 진행된다.

71년생 : 전반적인 운이 좋아지고 일이 풀리기 시작한다.

83년생 : 자만심을 버리고 겸손하면 더 큰 이득이 따른다.

95년생 : 다른 사람에게 베푼 만큼 좋은 일이 돌아온다.

07년생 : 잘한 일이 있어도 자랑하지 말고 겸손하게 행동하라.
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