[김동완의 오늘의 운세] 2026년 11월 3일

36년생 : 생활의 변화가 이익을 부른다.48년생 : 일이 그런대로 잘 진행된다.60년생 : 상사에게 인정을 받는다.72년생 : 원하던 일이 서서히 풀린다.84년생 : 일을 벌이면 길하다.96년생 : 새로운 시도가 좋은 결과를 낸다.37년생 : 망설이지 말고 시작하라.49년생 : 귀인이 나타나 도와준다.61년생 : 주머니 사정이 좋아진다.73년생 : 주변과 함께 일을 추진하라.85년생 : 남의 말을 새겨들어라.97년생 : 조언을 귀담아들으면 이롭다.호랑이38년생 : 운이 좋아 소득이 많다.50년생 : 믿음으로 가정을 이끌어라.62년생 : 참으면 복이 있다.74년생 : 하는 일이 더욱 번창한다.86년생 : 안정되고 화기애애하다.98년생 : 평온한 하루가 된다.토끼39년생 : 운 좋은 사람과 함께하라.51년생 : 여럿이 도우니 행운이 있다.63년생 : 덕을 쌓아 복을 받아라.75년생 : 충돌이 있지만 해결된다.87년생 : 재물이 넘치는 기쁨이 있다.99년생 : 베푸는 마음이 복을 부른다.40년생 : 꾀하는 일마다 순조롭다.52년생 : 남의 도움으로 일이 해결된다.64년생 : 정신을 차리면 길운이 넘친다.76년생 : 뜻하지 않은 곳에서 이득을 얻는다.88년생 : 상대의 의견을 존중하라.00년생 : 협력하면 결과가 좋다.41년생 : 매사 뜻한 대로 이루어진다.53년생 : 수익이 크고 풍족한 하루다.65년생 : 집안에 부귀가 가득하다.77년생 : 부러울 것 없는 하루다.89년생 : 참고 견디면 웃는 날이 온다.01년생 : 인내가 결실을 맺는다.42년생 : 신중히 움직이면 큰 이득이 있다.54년생 : 침착하면 운수대통이다.66년생 : 경사가 생겨 집안이 즐겁다.78년생 : 걱정거리가 해결된다.90년생 : 발상의 전환이 필요하다.02년생 : 새로운 시각으로 접근하라.43년생 : 매사 대길하고 재물이 들어온다.55년생 : 작은 것을 주고 큰 것을 얻는다.67년생 : 부드러운 자세가 유리하다.79년생 : 건강만 지키면 큰 이득이다.91년생 : 좋은 일이 서서히 시작된다.03년생 : 온화한 태도가 복을 부른다.원숭이44년생 : 바라던 일이 이루어진다.56년생 : 용기 내어 시작하라.68년생 : 좋은 기회가 다가온다.80년생 : 희망이 보이는 하루다.92년생 : 순발력으로 상황을 극복하라.04년생 : 기회를 놓치지 마라.45년생 : 컨디션을 잘 조절하라.57년생 : 베풀면 복이 들어온다.69년생 : 분수를 지켜야 희망이 있다.81년생 : 작은 소득이라도 얻는다.93년생 : 소중한 사람을 만난다.05년생 : 몸 관리에 신경 써라.46년생 : 주머니 사정이 두둑해진다.58년생 : 너그러운 마음이 필요하다.70년생 : 근심이 사라지고 기쁨을 찾는다.82년생 : 능력을 인정받는다.94년생 : 충분히 검토한 뒤 실행하라.06년생 : 노력이 눈에 띄는 날이다.돼지47년생 : 목표를 향해 힘껏 달려라.59년생 : 행운이 손짓하는 기쁨이 있다.71년생 : 사람을 조심하고 재물을 지켜라.83년생 : 신중하면 큰 이득이 생긴다.95년생 : 작은 것이 쌓여 큰 것을 이룬다.07년생 : 꾸준함이 성과를 만든다.