[김동완의 오늘의 운세] 2026년 11월 3일
입력 2026 11 03 03:58 수정 2026 11 03 03:58
쥐
36년생 : 생활의 변화가 이익을 부른다.
48년생 : 일이 그런대로 잘 진행된다.
60년생 : 상사에게 인정을 받는다.
72년생 : 원하던 일이 서서히 풀린다.
84년생 : 일을 벌이면 길하다.
96년생 : 새로운 시도가 좋은 결과를 낸다.
소
37년생 : 망설이지 말고 시작하라.
49년생 : 귀인이 나타나 도와준다.
61년생 : 주머니 사정이 좋아진다.
73년생 : 주변과 함께 일을 추진하라.
85년생 : 남의 말을 새겨들어라.
97년생 : 조언을 귀담아들으면 이롭다.
호랑이
38년생 : 운이 좋아 소득이 많다.
50년생 : 믿음으로 가정을 이끌어라.
62년생 : 참으면 복이 있다.
74년생 : 하는 일이 더욱 번창한다.
86년생 : 안정되고 화기애애하다.
98년생 : 평온한 하루가 된다.
토끼
39년생 : 운 좋은 사람과 함께하라.
51년생 : 여럿이 도우니 행운이 있다.
63년생 : 덕을 쌓아 복을 받아라.
75년생 : 충돌이 있지만 해결된다.
87년생 : 재물이 넘치는 기쁨이 있다.
99년생 : 베푸는 마음이 복을 부른다.
용
40년생 : 꾀하는 일마다 순조롭다.
52년생 : 남의 도움으로 일이 해결된다.
64년생 : 정신을 차리면 길운이 넘친다.
76년생 : 뜻하지 않은 곳에서 이득을 얻는다.
88년생 : 상대의 의견을 존중하라.
00년생 : 협력하면 결과가 좋다.
뱀
41년생 : 매사 뜻한 대로 이루어진다.
53년생 : 수익이 크고 풍족한 하루다.
65년생 : 집안에 부귀가 가득하다.
77년생 : 부러울 것 없는 하루다.
89년생 : 참고 견디면 웃는 날이 온다.
01년생 : 인내가 결실을 맺는다.
말
42년생 : 신중히 움직이면 큰 이득이 있다.
54년생 : 침착하면 운수대통이다.
66년생 : 경사가 생겨 집안이 즐겁다.
78년생 : 걱정거리가 해결된다.
90년생 : 발상의 전환이 필요하다.
02년생 : 새로운 시각으로 접근하라.
양
43년생 : 매사 대길하고 재물이 들어온다.
55년생 : 작은 것을 주고 큰 것을 얻는다.
67년생 : 부드러운 자세가 유리하다.
79년생 : 건강만 지키면 큰 이득이다.
91년생 : 좋은 일이 서서히 시작된다.
03년생 : 온화한 태도가 복을 부른다.
원숭이
44년생 : 바라던 일이 이루어진다.
56년생 : 용기 내어 시작하라.
68년생 : 좋은 기회가 다가온다.
80년생 : 희망이 보이는 하루다.
92년생 : 순발력으로 상황을 극복하라.
04년생 : 기회를 놓치지 마라.
닭
45년생 : 컨디션을 잘 조절하라.
57년생 : 베풀면 복이 들어온다.
69년생 : 분수를 지켜야 희망이 있다.
81년생 : 작은 소득이라도 얻는다.
93년생 : 소중한 사람을 만난다.
05년생 : 몸 관리에 신경 써라.
개
46년생 : 주머니 사정이 두둑해진다.
58년생 : 너그러운 마음이 필요하다.
70년생 : 근심이 사라지고 기쁨을 찾는다.
82년생 : 능력을 인정받는다.
94년생 : 충분히 검토한 뒤 실행하라.
06년생 : 노력이 눈에 띄는 날이다.
돼지
47년생 : 목표를 향해 힘껏 달려라.
59년생 : 행운이 손짓하는 기쁨이 있다.
71년생 : 사람을 조심하고 재물을 지켜라.
83년생 : 신중하면 큰 이득이 생긴다.
95년생 : 작은 것이 쌓여 큰 것을 이룬다.
07년생 : 꾸준함이 성과를 만든다.
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