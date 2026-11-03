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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 11월 3일

입력 2026 11 03 03:58 수정 2026 11 03 03:58
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36년생 : 생활의 변화가 이익을 부른다.

48년생 : 일이 그런대로 잘 진행된다.

60년생 : 상사에게 인정을 받는다.

72년생 : 원하던 일이 서서히 풀린다.

84년생 : 일을 벌이면 길하다.

96년생 : 새로운 시도가 좋은 결과를 낸다.



37년생 : 망설이지 말고 시작하라.

49년생 : 귀인이 나타나 도와준다.

61년생 : 주머니 사정이 좋아진다.

73년생 : 주변과 함께 일을 추진하라.

85년생 : 남의 말을 새겨들어라.

97년생 : 조언을 귀담아들으면 이롭다.

호랑이

38년생 : 운이 좋아 소득이 많다.

50년생 : 믿음으로 가정을 이끌어라.

62년생 : 참으면 복이 있다.

74년생 : 하는 일이 더욱 번창한다.

86년생 : 안정되고 화기애애하다.

98년생 : 평온한 하루가 된다.

토끼

39년생 : 운 좋은 사람과 함께하라.

51년생 : 여럿이 도우니 행운이 있다.

63년생 : 덕을 쌓아 복을 받아라.

75년생 : 충돌이 있지만 해결된다.

87년생 : 재물이 넘치는 기쁨이 있다.

99년생 : 베푸는 마음이 복을 부른다.



40년생 : 꾀하는 일마다 순조롭다.

52년생 : 남의 도움으로 일이 해결된다.

64년생 : 정신을 차리면 길운이 넘친다.

76년생 : 뜻하지 않은 곳에서 이득을 얻는다.

88년생 : 상대의 의견을 존중하라.

00년생 : 협력하면 결과가 좋다.



41년생 : 매사 뜻한 대로 이루어진다.

53년생 : 수익이 크고 풍족한 하루다.

65년생 : 집안에 부귀가 가득하다.

77년생 : 부러울 것 없는 하루다.

89년생 : 참고 견디면 웃는 날이 온다.

01년생 : 인내가 결실을 맺는다.



42년생 : 신중히 움직이면 큰 이득이 있다.

54년생 : 침착하면 운수대통이다.

66년생 : 경사가 생겨 집안이 즐겁다.

78년생 : 걱정거리가 해결된다.

90년생 : 발상의 전환이 필요하다.

02년생 : 새로운 시각으로 접근하라.



43년생 : 매사 대길하고 재물이 들어온다.

55년생 : 작은 것을 주고 큰 것을 얻는다.

67년생 : 부드러운 자세가 유리하다.

79년생 : 건강만 지키면 큰 이득이다.

91년생 : 좋은 일이 서서히 시작된다.

03년생 : 온화한 태도가 복을 부른다.

원숭이

44년생 : 바라던 일이 이루어진다.

56년생 : 용기 내어 시작하라.

68년생 : 좋은 기회가 다가온다.

80년생 : 희망이 보이는 하루다.

92년생 : 순발력으로 상황을 극복하라.

04년생 : 기회를 놓치지 마라.



45년생 : 컨디션을 잘 조절하라.

57년생 : 베풀면 복이 들어온다.

69년생 : 분수를 지켜야 희망이 있다.

81년생 : 작은 소득이라도 얻는다.

93년생 : 소중한 사람을 만난다.

05년생 : 몸 관리에 신경 써라.



46년생 : 주머니 사정이 두둑해진다.

58년생 : 너그러운 마음이 필요하다.

70년생 : 근심이 사라지고 기쁨을 찾는다.

82년생 : 능력을 인정받는다.

94년생 : 충분히 검토한 뒤 실행하라.

06년생 : 노력이 눈에 띄는 날이다.

돼지

47년생 : 목표를 향해 힘껏 달려라.

59년생 : 행운이 손짓하는 기쁨이 있다.

71년생 : 사람을 조심하고 재물을 지켜라.

83년생 : 신중하면 큰 이득이 생긴다.

95년생 : 작은 것이 쌓여 큰 것을 이룬다.

07년생 : 꾸준함이 성과를 만든다.
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