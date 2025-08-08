“많이 먹어서 배 나온 줄 알았는데”…8㎏짜리 ‘이것’ 들어있었다

태국 의료진이 30대 여성 몸에서 제거한 난소 난종을 들고 있다. 페이스북 캡처

과식 때문에 배가 나온 줄 알았던 태국 여성의 몸에서 8㎏에 달하는 낭종이 발견돼 충격을 안겼다.8일(현지시간) 영국 매체 데일리메일 등 외신에 따르면 태국 싸뚠에 사는 여성 라차나폰(31)은 몸속에 거대한 낭종이 자리 잡고 있다는 사실을 전혀 모른 채 수년간 지내왔다.라차나폰의 가족들은 단순히 식습관 때문에 라차나폰의 체중이 증가했다고만 여겼다. 이후 라차나폰은 숨쉬기 힘들 정도로 건강 상태가 악화했고, 결국 어머니와 함께 병원을 찾았다.라차나폰의 어머니는 “딸아이가 숨쉬기 힘들어했고 눈이 튀어나와 있었다”며 “배는 마치 쌍둥이를 임신한 것처럼 보였다”고 당시 상황을 전했다.의료진은 라차나폰의 한껏 부은 배를 보고 처음엔 임신을 의심했다. 그러나 초음파 검사 결과 복부 내 장기를 압박하는 지름 30㎝의 거대한 난소낭종을 발견했다.라차나폰은 지난달 31일 낭종을 제거하는 수술을 받았는데 낭종의 크기 탓에 수술은 6시간 만에 끝났다. 수술 전 86㎏이었던 라차나폰의 체중은 낭종 제거 후 75㎏으로 줄었다.라차나폰의 어머니는 “딸아이의 배가 오랫동안 부풀어 있었는데 너무 많이 먹어서 그런 줄 알았다”며 “이렇게 심각한 문제일 줄은 상상도 못 했다”고 말했다.병원 측은 소셜미디어(SNS)에 해당 사례를 공유하며 “최근 난소낭종과 자궁근종으로 병원을 찾는 환자가 늘고 있다”고 전했다.한편 난소 낭종은 난소에 물이 찬 혹이 생긴 것을 의미한다. 난소낭종은 크기가 크지 않으면 대부분 자각 증상을 느끼지 못한다.간혹 복부 팽만과 불편감, 복부 압박 증상, 복통, 소화불량, 대소변 볼 때 불편함 증상이 나타나기도 한다. 증상이 없는 경우가 많기 때문에 골반 진찰, 골반 초음파 검사를 시행하는 과정에서 주로 발견된다.난소낭종을 조기에 발견할 수 있는 좋은 방법은 생리 주기나 생리 양상에 변화가 생기면 진찰을 받는 것이라고 전문가들은 조언한다.조희선 기자