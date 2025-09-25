매일 스트레스 받는다면? 아침 첫 소변 ○○이 말해준다…“‘이것’ 마시면 해결”

아침 소변 색깔로 스트레스 수준을 측정할 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 아이클릭아트

영국 연구팀이 아침 소변 색이 진할수록 스트레스를 받을 때 몸에서 나오는 호르몬이 더 많이 분비된다는 사실을 밝혀냈다. 물을 충분히 마시지 않아 생기는 탈수 상태가 스트레스에 대한 몸의 반응을 더 강하게 만든다는 것이다.과학 전문매체 스터디파인즈는 아침에 일어나서 본 소변의 색깔만으로도 그 사람이 스트레스를 얼마나 심하게 받는지 알 수 있다는 영국 리버풀 존 무어스대 연구팀의 연구 결과를 24일 보도했다.연구팀은 18세부터 35세까지 건강한 성인 32명을 대상으로 실험을 했다. 참가자들에게 면접 상황을 만들어 발표와 암산을 하게 했다. 그리고 스트레스를 받기 전후에 몸에서 나오는 코르티솔이라는 스트레스 호르몬의 양을 측정했다.실험 결과 아침 소변 색이 진한 사람들은 스트레스를 받았을 때 코르티솔 수치가 크게 올라갔다. 반면 소변 색이 연한 사람들은 같은 스트레스를 받아도 호르몬 수치가 크게 변하지 않았다.연구팀은 소변 색을 8단계로 나눈 차트를 사용했다. 1단계는 아주 연한 노란색, 8단계는 짙은 호박색이다. 3단계 이하일 경우 일반적으로 수분 섭취가 충분하며, 4단계 이상일 경우 체내 수분 섭취가 더 필요하다. 실험에서 4단계 이상의 색을 보인 사람들은 스트레스를 받은 후 30분 동안 계속 코르티솔 수치가 높게 유지됐다.소변 색이 진하다는 것은 몸에 물이 부족하다는 신호다. 콩팥이 물을 아끼려고 노폐물을 더 많이 농축시키기 때문이다.몸에 수분이 부족하면 아르기닌 바소프레신(AVP)이라는 호르몬이 나온다. 이 호르몬은 물을 보존하는 역할을 하는데, 동시에 스트레스 호르몬인 코르티솔을 분비하는 시스템도 자극한다.연구에 참여한 사람들을 살펴보면, 평소 물을 적게 마시는 그룹(하루 약 1.3리터)은 소변 색이 진하고 스트레스 반응도 컸다. 반면 물을 많이 마시는 그룹(4.4리터)은 소변 색이 연하고 스트레스 반응도 약했다.두 그룹 모두 스트레스를 받을 때 느끼는 불안감의 정도는 같았다. 심장 박동수도 비슷하게 증가했다. 차이는 몸속에서 일어나는 호르몬 반응에서 나타났다.이는 물을 충분히 마시는 것이 스트레스를 덜 느끼게 해주는 것은 아니지만, 몸이 스트레스를 처리하는 방식을 바꿀 수 있다는 뜻이다.대부분의 성인은 권장량보다 적은 양의 물을 마신다. 세계보건기구는 남성의 경우 하루 2.5리터, 여성의 경우 2리터 정도의 수분 섭취를 권한다. 이는 음식을 통해 섭취하는 수분도 포함한 양이다.코르티솔은 급한 상황에서 에너지를 동원하고 집중력을 높이는 중요한 역할을 한다. 하지만 지나치게 많이 분비되면 심장병, 당뇨병, 면역력 저하, 대사 장애 등의 문제를 일으킬 수 있다.이전 연구들에서도 만성적인 수분 부족이 신장 질환, 심장병, 당뇨병 위험을 높인다고 알려져 있었다. 이번 연구는 수분 부족이 일상적인 스트레스에 대한 과도한 반응을 일으켜 이런 질병들과 연결될 수 있음을 시사한다.아침 소변 색은 수분 상태와 스트레스 반응 정도를 알아볼 수 있는 간단한 방법이다. 밤사이 농축된 정도를 보여주기 때문이다. 계속해서 4단계 이상의 진한 색을 보인다면 물 섭취량을 늘리는 것이 좋다. 다만 비타민 B군이나 특정 음식, 약물 등이 소변 색에 영향을 줄 수 있으므로 의학적 진단 도구로 사용해서는 안 된다.연구를 이끈 리버풀 존 무어스대 닐 월시 교수는 “코르티솔은 몸의 주요 스트레스 호르몬이며, 과도한 반응은 심장병, 당뇨병, 우울증 위험을 높인다”며 “중요한 일이 있거나 발표를 해야 한다면 물병을 가까이 두는 것이 장기적 건강에 도움이 될 수 있다”고 말했다.김성은 기자