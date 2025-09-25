콜라 마시면 ‘우울’해진다고?…“탄산음료 섭취시 우울증 위험 8.1% 증가” 충격 연구

독일 연구팀이 탄산음료 섭취가 장내 세균 변화를 통해 우울증 위험을 높일 수 있다는 연구 결과를 발표했다. 아이클릭아트

한 모금의 탄산음료가 우리 몸속에서 벌이는 ‘나비효과’가 과학적으로 입증됐다. 독일 연구팀의 조사 결과 탄산음료 섭취가 장내 세균 생태계를 바꾸고, 이러한 변화가 결국 우울증이라는 정신적 파장으로 이어지는 것으로 밝혀졌다. 탄산음료의 해로운 영향이 체중 증가나 충치를 넘어 정신 건강 영역까지 확장됐음을 시사하는 연구 결과다.24일 국제학술지 ‘JAMA 정신의학’에 온라인 게재된 ‘탄산음료 섭취와 장내 미생물 변화로 인한 우울증’ 논문에서 탄산음료와 주요 우울장애(MDD) 사이의 연관성이 확인됐다.연구팀은 2014년 9월부터 2018년 9월까지 일반인과 1차 의료기관에서 모집한 18~65세 참가자들을 대상으로 연구를 진행했다.우울증 진단을 받은 환자 405명, 건강한 대조군 527명 등 총 932명이 연구에 참여했다.연구팀은 참가자들의 탄산음료 섭취량과 우울증 진단 및 증상 심각성 사이의 연관성을 다양한 통계 분석을 통해 조사했다. 또한 장내 미생물인 ‘에거텔라’와 ‘훈가텔라’를 함께 측정했다.연구 결과 탄산음료 섭취량이 우울증 진단을 예측하는 것으로 나타났다. 탄산음료를 많이 마실수록 우울증 진단을 받을 확률이 8.1% 높아졌다.또한 탄산음료 섭취는 우울증 증상의 심각성과도 관련이 있었다. 즉 탄산음료를 많이 마시는 사람일수록 우울 증상이 더 심했다.특히 여성에게서 이런 연관성이 더 강하게 나타났다. 여성의 경우 탄산음료를 마실수록 우울증 진단 확률이 16.7% 높아졌다.연구팀은 탄산음료와 우울증을 연결하는 중간 고리로 장내 미생물에 주목했다.분석 결과 여성 참가자들의 탄산음료 섭취는 ‘에거텔라’라는 장내 세균 증가와 연관성을 보였다. 하지만 ‘훈가텔라’ 세균과는 관련이 없었다.주목할 점은 에거텔라 세균이 탄산음료와 우울증 사이를 실제로 연결하는 고리 역할을 한다는 것이 확인됐다는 것이다. 이 세균 변화가 우울증 진단 효과의 3.82%, 증상 심각성 효과의 5.00%를 차지했다.연구팀은 “탄산음료 섭취가 장내 미생물 변화, 특히 에거텔라 증가를 통해 주요 우울장애에 기여할 수 있다”고 결론지었다.그러면서 탄산음료 섭취를 줄이는 공중보건 전략이 우울증 위험을 줄이는 데 도움이 될 수 있으며, 특히 취약한 인구집단에게 중요하다고 강조했다.김성은 기자