수면 부족하면 ‘뇌 청소기’ 고장난다…10년 내 치매 위험↑

英 케임브리지대 4만여명 추적 관찰

고혈압·수면부족·흡연, 치매 위험 키운다

코골이가 심해 수면 무호흡증이 있는 경우는 뇌졸중, 알츠하이머 발병 위험이 커지고 인지 기능이 저하될 수 있다. 펙셀즈 제공

사람의 뇌에는 노폐물을 제거하는 ‘뇌 청소기’인 ‘글림프계(Glymphatic system)’가 있다. 잠을 잘 자야 뇌 청소기가 제대로 작동하는데, 고혈압이 있거나 수면 부족을 겪는 사람의 경우 10년 내에 치매에 걸릴 위험이 커진다는 연구 결과가 나왔다.영국 케임브리지대 연구팀은 4만 명을 대상으로 한 연구를 통해 이러한 결과가 나왔다고 알츠하이머 협회 저널에 공개한 논문을 통해 밝혔다.연구진은 영국 바이오뱅크(UK Biobank)를 통해 4만 명을 대상으로 뇌 자기공명영상(MRI) 데이터 등을 분석했다. 글림프계는 뇌에서 노폐물을 씻어내는 뇌척수액(CSF)이 뇌혈관 주변의 통로를 따라 흐르는 체계로, 아밀로이드나 타우 단백질 등 알츠하이머의 원인이 되는 물질을 제거한다.글림프계는 잠을 자는 동안 작동하며, 잠을 깊이 자지 못하면 글림프계가 제대로 작동하지 못해 치매의 위험을 높인다는 사실이 잘 알려져 있다.연구진은 연구 대상자들의 데이터를 기반으로 뇌척수액의 역학과 관련한 여러 지표를 5년여간 추적했다. 추적 관찰 기간에 연구 대상자 중 133명(0.3%)이 치매 진단을 받았다.분석 결과 글림프계의 작동 기능이 떨어진 사람은 향후 10년 안에 치매에 걸릴 위험이 커지는 것으로 나타났다. 특히 고혈압과 같은 심혈관계 질환이나 수면 부족 등이 있는 경우 뇌혈관 질환을 유발해 글림프계 기능을 떨어뜨리고, 이로 인한 치매 위험이 더 크게 나타났다.연구진은 고혈압이나 수면 부족, 흡연 등 심혈관 질환을 유발하는 문제들에 조기 개입하는 것이 치매 예방에 필요하다고 강조했다.휴 마커스 케임브리지대 박사는 “전체 치매 위험의 최소 4분의 1은 혈압과 흡연 등과 같은 일반적인 위험 요인에 의해 설명된다”면서 “고혈압을 조기에 치료하거나 금연을 권장하는 등의 방법은 글림프계의 작동을 도와 치매를 예방할 수 있다”고 말했다.김소라 기자