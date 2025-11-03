“이게 25년 후의 나?”…AI가 예측한 ‘미래형 인간 모습’ 경악

걸음걸이 추적 애플리케이션 위워드(WeWard)가 인공지능(AI)을 활용해 예측한 2050년의 인물 ‘샘’의 모습. 위워드(WeWard) 제공

소파나 침대에서 구부정한 자세로 장시간 앉아 있는 생활 습관을 유지하면 장기적으로 몸을 망가뜨릴 수 있다는 경고가 나왔다.지난달 31일(현지시간) 미 뉴욕포스트 등 보도에 따르면, 최근 걸음걸이 추적 애플리케이션(앱) ‘위워드’(WeWard) 연구진은 인공지능(AI)을 활용해 2050년 현대인의 모습을 그려냈다.위워드는 세계보건기구(WHO), 미 질병통제예방센터(CDC) 데이터를 생성형 AI ‘챗(Chat)GPT’에 학습시켰다. 이어 활동 부족 상태가 외모와 건강에 어떤 영향을 미치는지에 관한 의학적 근거를 바탕으로 2050년에 사는 가상 인물 ‘샘’(Sam)의 모습을 제작하도록 했다.샘은 등과 허리가 굽고 목은 앞으로 기울어졌다. 오랫동안 앉아 있어서 혈액 순환이 정체돼 발목은 부었고, 이로 인한 합병증 탓에 탈모와 다크서클도 심했다. 활동량 부족으로 소모되지 않은 에너지는 지방으로 전환돼 복부에 쌓였다. 각종 관절염, 습진·색소 침착 등 피부질환, 조기 노화와 같은 문제도 있었다.샘의 이러한 모습은 움직이기를 꺼리는 현대인의 생활 습관과 관련이 있다는 게 위워드의 설명이다. 컴퓨터나 스마트폰의 화면을 보며 구부정하게 앉아 있으면 상체가 앞으로 기울어 경추에 긴장을 유발한다. 또한 전자기기 화면에 장시간 노출되면 안구 건조, 시야 흐림, 두통 등이 발생할 수 있다.위워드는 “세계적으로 활동 부족 문제가 만연해 있다”며 “WHO에 따르면 청소년의 약 80%가 필수 신체 활동량을 채우지 못하고 있다”고 강조했다.위워드는 또 “편리함이 중시되는 오늘날 음식 주문, 회의 참석 등 대부분의 일을 소파에 앉아서 처리할 수 있다”며 “여기에 소셜미디어(SNS)를 보며 허비하는 시간까지 더하면 우리는 전자기기 앞에서 비정상적으로 많은 시간을 보낸다”고 지적했다.그러면서 “편의성만을 중시하고 움직이지 않으면 당신의 모습도 샘처럼 변할 수 있다”고 경고했다.정회하 인턴기자