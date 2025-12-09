“악취”…베트남 아파트서 한국인 남성 시신 또 발견

‘가방 시신’ 사건 보름만

30대 남성…“문신 다수”

7일(현지시간) 오후 베트남 호찌민 마이치토에 있는 한 아파트 욕실에서 30대 한국인 남성 A씨가 숨진 채 발견됐다. 사진은 시신이 발견된 아파트 호실. 2025.12.8 바오 탄 니엔

베트남 호찌민에 있는 아파트에서 한국인 남성이 숨진 채 발견돼 현지 경찰이 수사에 나섰다.9일(현지시간) 베트남 주호찌민 한국총영사관과 바오 탄 니엔 등 현지 매체에 따르면 지난 7일 오후 호찌민 마이치토에 있는 한 아파트 욕실에서 30대 한국인 남성 A씨가 숨진 채 발견됐다.“악취가 난다”는 5층 주민들의 신고를 받고 해당 호를 방문한 아파트 관리사무소 측은 인기척이 없는 것을 수상히 여겨 문을 열고 들어갔다가 남성의 시신을 발견했다.목격자들에 의하면 숨진 남성은 흰색 반바지와 무늬가 있는 흰색 반소매 티셔츠를 입고 있었으며, 다리와 바지에 혈흔이 있었다고 한다.바오 탄 니엔은 소식통을 인용해 숨진 남성의 몸에 다수의 문신이 있었다고도 전했다.현지 경찰은 A씨 시신이 심하게 부패한 사실을 토대로 정확한 사망 시점을 조사 중이다.주호찌민 한국총영사관은 현지 경찰에 신속하고 철저한 수사를 요청했으며 유족에게도 사망 사실을 통보하고 장례 절차를 설명하는 등 필요한 영사 조력을 제공하고 있다고 밝혔다.총영사관 관계자는 “아직 부검을 하지 않았다”며 “유가족과 협의해 결정할 예정”이라고 말했다.앞서 지난달 23일에는 호찌민 주택가에 있는 아파트 인근에서 20대 한국인 남성이 대형 가방 안에서 숨진 채 발견됐다.현지 경찰은 시신이 담긴 가방을 버린 뒤 택시를 타고 도주한 20대 한국인 남성 2명을 체포했다.권윤희 기자