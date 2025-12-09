‘파묘’ 무속인, 기안84에 충격 점괘 “내년 배신수…아주 가까이에”

웹툰 작가 겸 방송인 기안84가 영화 '파묘'를 자문한 무속인으로부터 내년 운세에 대한 경고를 들었다.지난 7일 기안84가 출연하는 유튜브 채널 '인생84'에는 기안84가 '파묘'의 무당 '화림'의 실제 모델로 알려진 고춘자 무속인과 그의 신딸이자 며느리인 이다영 무속인을 만나는 장면이 등장했다.이다영 무속인은 기안84의 사주를 보며 "사주에 금전이 들어와도 금전으로 '명땜'을 해야 하고 마음이 여리고 한없이 여려서 퍼주고도 욕먹는 형국"이라고 분석했다. 이어 "올해 운은 잘 넘어가지만, 내년 해의 운은 너무나 안 좋다"며 "관재(官災·관청으로부터 받는 재앙)에 인간의 배신의 수가 있으니 잘 다지고 넘어가라"고 경고했다.역술에서 관재는 법과 질서를 위반해 법망에 걸리거나 갑작스러운 세금 납부, 타인에 의한 고소·고발 등 법적 시비 등을 뜻한다.무속인은 "3년 기운은 돈이 막 들어온다. 근데 그 기운이 내년에는 다 흐트러진다. 빵하고 터진다"며 "이만큼 연예 활동을 해가는 것도 참 용하다"고 말했다.기안84는 "나도 그렇긴 하다. 내가 뭐라고 이렇게까지 사람들이 알아봐 주고. 재능에 비해서 너무 많이 받는다"며 "과분하다고 생각하는데 이런 게 언제까지 갈 수 있을지"라고 솔직한 심정을 털어놨다.이다영 무속인은 "과분한 사랑이 오히려 나한테 독이 돼서 돌아올 때가 내년이다. 활인공덕(사람의 목숨을 살려 공덕을 쌓는 일)을 많이 해라. 받은 덕을 사람들에게 많이 돌려줘라"라고 조언했다.기안84는 "평소에 그런 생각 해서 보육원도 찾아가서 기부하는데 받은 거에 비해서는 그렇게 많이 돌려주는 것도 아니다"라고 답했다.고춘자 무속인은 2026년 운세에 대해 "건강을 최우선으로 잡아야 한다. 올해 운은 바빴는데 바쁜 만큼 실속은 덜하다"면서 "내년 3·4월이 지나면서 발에 동태(빠른 움직임)를 달아야 한다. 바쁘게 움직여야 한다는 것"이라고 강조했습니다. 또한 "너무 힘드니까 '잠깐 앉아서 쉬었다 갈까'라는 생각하지 마라. 아직 반도 안 달려왔다"고 덧붙였다.이어 "사주에 문서가 나왔는데 집문서가 들어왔다"고 말했다.이에 기안84는 "집도 이사 가려고 한다. 근데 또 어디로 가야 하나"라며 "강 아래쪽이 좋다고 들었다"며 또다시 이사 계획을 밝혔다.그러자 고춘자 무속인은 "강 건너면 안 좋다. 절대 위쪽은 아니다"라며 "사무실을 사든 집을 사든 문서를 쥐어야 돈이 다른 데로 안 빠진다"고 조언했다.특히 무속인들은 거듭 기안84의 '배신 수'를 언급하며 "믿는 도끼에 발등 찍힌다", "배신자는 아주 가까운 사람"이라고 경고했다.기안84는 "사람이 가진 게 없을 때는 겁이 없었는데 잃을 게 생기니까 겁쟁이처럼 겁낸다"고 털어놨다.온라인뉴스부