logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

도박에 빠진 은행원 최후…금고 털어 양말에 ‘불룩’ 4억 숨겼다

김유민 기자
김유민 기자
입력 2025 08 16 11:17 수정 2025 08 16 11:17
기사 소리로 듣기
다시듣기
양말 자료 이미지. 123rf
양말 자료 이미지. 123rf


은행 금고와 사무실에서 약 4억원을 빼내 도박 자금으로 사용한 40대 은행원이 실형을 선고받았다.

춘천지법 형사1단독 송종환 부장판사는 업무상 횡령 혐의로 기소된 A(45)씨에게 징역 8개월을 선고했다고 15일 밝혔다.

A씨는 홍천의 한 은행에서 근무하던 지난해 12월, 금고에서 5만원권 지폐 묶음을 양말 속에 숨기는 등 6차례에 걸쳐 총 2억1200만원을 빼돌렸다.

또 사무실에 보관 중이던 1억5000만원과 미화 2만 달러(약 3000만원)를 종이 가방과 외투 주머니에 넣어 가져가는 등 총 3억9133만원을 횡령한 것으로 조사됐다.

그는 훔친 돈을 온라인 도박 등에 사용한 것으로 드러났다.

재판부는 “단기간에 약 4억원을 횡령했고, 변상 판정 금액 중 500만원만 반환해 피해가 대부분 회복되지 않았다”며 불리한 정황을 지적했다.

다만 “벌금형을 초과하는 범죄 전력이 없고, 일부 반환 조치가 있었으며, 도박 근절을 위해 노력하고 있는 점 등을 고려했다”고 양형 이유를 밝혔다.

김유민 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 김준호♥김지민 부부, 광복절에 어디 갔나 봤더니…“애국 부부”였네

    thumbnail - 김준호♥김지민 부부, 광복절에 어디 갔나 봤더니…“애국 부부”였네

  2. ‘47세’ 럭키, 한국인 여성과 결혼… 예비신부 임신 ‘겹경사’

    thumbnail - ‘47세’ 럭키, 한국인 여성과 결혼… 예비신부 임신 ‘겹경사’

  3. 에어컨으로 퍼진 ‘치사율 80%’ 박테리아…3명 사망에 뉴욕 ‘비상’

    thumbnail - 에어컨으로 퍼진 ‘치사율 80%’ 박테리아…3명 사망에 뉴욕 ‘비상’

  4. 요새 물가 비싸서 억지로 ‘이것’ 했더니…알고 보니 위암 특효약

    thumbnail - 요새 물가 비싸서 억지로 ‘이것’ 했더니…알고 보니 위암 특효약

  5. HIV 감염 30대男, 교도관 허벅지 깨물었다가… 실형 선고

    thumbnail - HIV 감염 30대男, 교도관 허벅지 깨물었다가… 실형 선고

  6. 치즈 먹고 2명 사망…냉장고에서도 퍼지는 ‘치명적’ 식중독균에 彿 ‘발칵’

    thumbnail - 치즈 먹고 2명 사망…냉장고에서도 퍼지는 ‘치명적’ 식중독균에 彿 ‘발칵’
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved