고속도로서 “졸음 확 깨세요” 열어봤더니…“확 그냥” 분노, 무슨 일

한 고속도로 졸음쉼터에 비치된 생수 무료 나눔 아이스박스. 온라인 커뮤니티 캡처

한국도로공사에서 고속도로 졸음쉼터에 설치한 ‘생수 무료 나눔’ 아이스박스에 쓰레기가 가득 들어차 있었다는 사연이 전해져 누리꾼들의 분노를 자아냈다.최근 한 온라인 커뮤니티에는 ‘고속도로 얼음물 나눔 근황’이라는 제목의 영상 게시물이 올라왔다.해당 영상을 촬영한 사람은 운전 중 휴식을 취하기 위해 고속도로 졸음쉼터에 잠시 정차하는 모습을 보였다.마침 이곳 졸음쉼터에는 한국도로공사가 직접 운영하는 얼린 생수 아이스박스가 비치돼 있었다. 한국도로공사는 졸음운전 사고를 막기 위해 매년 여름철 졸음쉼터에 생수를 비치하고 운전자들이 무료로 가져갈 수 있도록 하고 있다.이곳 아이스박스의 운영 시간은 평일 오후 1시부터 4시까지인 것으로 적혀 있었다. 촬영자의 손목시계에 적힌 시간이 오후 5시 33분인 것으로 미루어 볼 때, 촬영 시점은 운영 시간 종료 이후인 것으로 보인다.한 사람당 1병씩 가져가라고 안내된 아이스박스를 열어 보니, 구겨진 종이컵과 빈 페트병, 담배꽁초, 오물이 가득 찬 플라스틱 컵 등이 담겨 있었다. 여러 사람이 아이스박스에 쓰레기를 버려둔 것으로 추정된다.해당 게시글을 작성한 사람은 “아무리 시간이 지났다고 해도 아이스박스가 재떨이가 돼 있는 건 너무한다”라고 탄식했다.영상을 본 누리꾼들도 분노를 감추지 않았다. 누리꾼들은 댓글 창을 통해 “물을 얻고 쓰레기로 답례했구나” “쓰레기는 대체 왜 버리는 건지 모르겠다” “졸음쉼터에 쓰레기통 있는데 왜 굳이 이곳에 버리냐” 등의 반응을 보였다.정회하 인턴기자