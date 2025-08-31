수학만 잘하는 줄…“10년전 산 ‘이것’ 60억 뛰어” 대박난 강사 근황

수학 스타강사 정승제가 10년 전 매입한 서울 홍대 인근의 건물의 가치가 60억원가량 불어났다는 분석이 나와 눈길을 끌고 있다.31일 뉴스1에 따르면 정승제가 매입한 지난 2015년 6월 매입한 서울 마포구 서교동 와우산로 인근 건물의 현재 시세는 135억원 수준이라고 빌딩로드부동산중개법인은 전했다.정승제가 매입한 금액은 47억 4000만원으로 알려졌다. 그는 당시 다세대 건물 두 동을 3.3㎡(평)당 3203만원에 일괄 구입했으며, 도로변 필지와 자루형 필지도 각각 3480만원, 2993만원에 함께 확보했다.이후 약 25억원을 투입해 지난 2019년 현재의 지하 4층~지상 6층 규모의 건물을 신축했고, MK(엠케이) 에듀테인먼트 사옥으로 사용하고 있다.특히 교통 접근성이 장점으로 꼽힌다. 지하철 2호선·공항철도·경의 중앙선 환승역인 홍대입구역까지 걸어서 6~7분 거리이며, 주변에는 홍대 상권에 맞는 다양한 업종의 매장이 들어서 있다.정승제는 신축 당시 41억 4000만원을 금융기관에서 대출받은 것으로 추정된다. 등기부등본에는 채권 최고액이 49억 7000만원으로 기재돼 있는데, 통상 채권 최고액이 대출금의 120%인 점을 고려한 계산이다.누적 수강생 수 1000만명이라는 기록을 보유한 정승제는 현재 국내에서 영향력이 큰 수학 강사 중 한 명이다. 또한 초등학교부터 고등학교까지 사칙연산을 포함한 수학의 교육 과정에 있는 모든 내용을 설명한 유일한 강사다.그는 최근 수학을 활용해 주식 투자에서 높은 수익률을 기록하고 있다고 밝혀 눈길을 끌기도 했다. 지난 6월 tvN 예능 프로그램 ‘문제적 남자 리부트 : 수학편’에 출연한 정승제는 “이야기하면 혹할 수도 있겠지만, 수학을 잘하면 떼돈을 벌 수 있다”고 말했다.정승제는 “제가 주식 투자를 한 번도 안 하다가 미국 주식 몇 종목을 가지고 있다. 제 수익률 들으시면 깜짝 놀랄 거다. 아주 맛있게 먹고 있다”며 너스레를 떨었다.하승연 기자