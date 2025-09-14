“집까지 찾아갔지만 거부” 소비쿠폰 ‘미신청’ 56만명…남은 예산은 어떻게
최종범 인턴기자
민생회복 소비쿠폰 1차 신청률이 98.9%를 기록했다. 다만 1.1%에 해당하는 약 56만명은 정부의 대면 권유 등에도 신청을 거부했다.
12일 행정안전부에 따르면 지난 7월 21일부터 9월 12일까지 전 국민(약 5061만명)을 대상으로 1인당 15만원~45만원을 지급한 소비쿠폰 1차 신청률은 98.9%를 기록했다. 5005만명이 신청했고, 9조 634억 원이 지급됐다.
지급 유형은 신용·체크카드가 69.2%로 가장 많았다. 이어 지역사랑상품권(18.5%), 선불카드(12.3%) 순이다.
56만명은 소비쿠폰 1차 신청에 참여하지 않은 것으로 나타났다.
한순기 행안부 지방재정경제실장은 “예전과 달리 (정부가) 찾아가는 신청까지 하면서 상당히 노력하고 있는데도 (신청을) 안 하시는 분이 주변에 있다”며 “‘나는 안 하겠다’는 분들이 상당수 있는 것으로 보고 있다”고 설명했다.
정부가 민생 회복과 내수 진작을 위해 대대적인 홍보를 펼치며 소비쿠폰 신청을 독려했지만, 자발적으로 참여하지 않은 국민이 적지 않았다는 것이다. 정부는 각 지방자치단체에서 고령자나 장애인 등 거동이 불편해 오프라인 신청이 어려운 주민들을 대상으로 ‘찾아가는 신청’ 서비스를 운영하기도 했다.
한 실장은 “1차와 2차까지 지급되지 않은 소비쿠폰 예산은 불용액으로 정리하고 다른 용도로는 쓰지 않을 것”이라고 밝혔다.
정부는 오는 22일부터 민생회복 소비쿠폰 2차 지급을 시작한다. 자산·소득 상위 10%를 제외하고 전 국민의 90%를 대상으로 1인당 10만원을 지급한다. 신청은 10월 31일까지 가능하다.
1·2차 소비쿠폰은 올해 11월 30일까지 사용할 수 있고 미사용 금액은 모두 환수된다.
