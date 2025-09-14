“집까지 찾아갔지만 거부” 소비쿠폰 ‘미신청’ 56만명…남은 예산은 어떻게

행정안전부 제공

정부는 고령자 등 거동이 불편한 주민을 대상으로 민생회복 소비쿠폰 신청을 안내하기 위해 ‘찾아가는 신청’ 서비스를 운영했다. 성동구청 제공

정부는 오는 22일부터 민생회복 소비쿠폰 2차 지급을 시작한다. 행정안전부 제공

민생회복 소비쿠폰 1차 신청률이 98.9%를 기록했다. 다만 1.1%에 해당하는 약 56만명은 정부의 대면 권유 등에도 신청을 거부했다.12일 행정안전부에 따르면 지난 7월 21일부터 9월 12일까지 전 국민(약 5061만명)을 대상으로 1인당 15만원~45만원을 지급한 소비쿠폰 1차 신청률은 98.9%를 기록했다. 5005만명이 신청했고, 9조 634억 원이 지급됐다.지급 유형은 신용·체크카드가 69.2%로 가장 많았다. 이어 지역사랑상품권(18.5%), 선불카드(12.3%) 순이다.56만명은 소비쿠폰 1차 신청에 참여하지 않은 것으로 나타났다.한순기 행안부 지방재정경제실장은 “예전과 달리 (정부가) 찾아가는 신청까지 하면서 상당히 노력하고 있는데도 (신청을) 안 하시는 분이 주변에 있다”며 “‘나는 안 하겠다’는 분들이 상당수 있는 것으로 보고 있다”고 설명했다.정부가 민생 회복과 내수 진작을 위해 대대적인 홍보를 펼치며 소비쿠폰 신청을 독려했지만, 자발적으로 참여하지 않은 국민이 적지 않았다는 것이다. 정부는 각 지방자치단체에서 고령자나 장애인 등 거동이 불편해 오프라인 신청이 어려운 주민들을 대상으로 ‘찾아가는 신청’ 서비스를 운영하기도 했다.한 실장은 “1차와 2차까지 지급되지 않은 소비쿠폰 예산은 불용액으로 정리하고 다른 용도로는 쓰지 않을 것”이라고 밝혔다.정부는 오는 22일부터 민생회복 소비쿠폰 2차 지급을 시작한다. 자산·소득 상위 10%를 제외하고 전 국민의 90%를 대상으로 1인당 10만원을 지급한다. 신청은 10월 31일까지 가능하다.1·2차 소비쿠폰은 올해 11월 30일까지 사용할 수 있고 미사용 금액은 모두 환수된다.최종범 인턴기자