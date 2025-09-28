고장 나고, 못 뜨고…예산 227억 들인 한강버스, 결국 ‘올스톱’

시범운항 중 여의도 앞을 지나는 한강버스. 서울시 제공

시범운항 중 한강철교 아래로 향하는 한강버스. 서울시 제공

한강버스 잠실 선착장. 서울시 제공

서울시가 역점 사업으로 추진한 첫 수상 대중교통 ‘한강버스’가 정식 운항 열흘 만에 운항 중단을 결정했다.서울시는 오는 29일부터 약 1개월간 한강버스 승객 탑승을 일시 중단한다고 28일 밝혔다. 성능 고도화와 안정화를 위해 ‘무승객 시범운항’을 우선 진행한다는 취지다.서울시는 한강버스 운항 초기 기술적 결함이 발생해 조치했다면서도 “장기적으로 승객 안전을 최우선으로 생각해 안전하고 안정적인 운항을 위해 시범운항을 갖기로 했다”고 전했다.무승객 시범운항 기간 한강버스는 기존과 같이 양방향(마곡-잠실) 7회씩 하루 총 14회 운항한다. 실제 운항과 같은 조건으로 시범운항을 반복하며 데이터를 쌓아 서비스 품질을 개선한다는 계획이다.이 기간 서울시는 선체 주요 부품과 기계, 전기계통의 통합 성능을 최적화하는 등 조치도 병행한다. 또한 운항 인력의 업무 숙련도를 기르고, 정비 인력은 제작사와 협업해 선박 정비 체계를 고도화할 방침이다.한강버스 정기권을 산 시민에게는 추가 지불액 5000원을 환급한다. 자세한 절차는 티머니 홈페이지나 모바일 티머니 애플리케이션(앱), 개별 문자 등을 통해 확인할 수 있다.한강버스는 지난 18일 첫 운항 이후 바람 잘 날이 없었다. 28일까지 보고된 선박 고장 사례만 4건이다. 22일에는 배 2척이 전기계통 문제로 운항을 멈췄고, 26일에는 1척이 방향타 이상으로 멈춰 섰다. 무승객 시범운항이 발표된 이날 오전에도 배 2척이 정비가 필요하다는 이유로 운항에서 제외됐다.앞서 20일에는 집중호우 탓에 한강 수계의 팔당댐이 방류량을 초당 3300t으로 늘리면서 운항을 임시 중단하기도 했다. 팔당댐 방류량이 초당 3000t을 넘기면 한강 위 모든 선박의 운항이 통제되기 때문이다.개통 때부터 운항 소요 시간이 너무 길다는 목소리가 컸는데, 여름철 호우나 겨울철 결빙 등 기상 영향까지 많이 받으면 사실상 대중교통으로는 부적합한 게 아니냐는 지적이 빗발쳤다.한강버스 사업에 혈세 1500억원이 투입됐다는 주장이 있었으나, 서울시는 지난 24일 “사업비 1500억여원은 운영사인 주식회사 한강버스가 시 재정지원 없이 조달했다”고 해명했다. 시가 투입한 재원은 선착장 조성 및 접근성 개선, 사업 기본계획 수립에 쓰인 227억원이 전부라는 것이다.박진영 서울시 미래한강본부장은 “열흘간 약 2만 5000여명의 시민이 탑승한 한강버스를 앞으로 더 안전하고 편안하게 운영하기 위한 불가피한 시범운항”이라며 “시민에게 불편을 드려 죄송하다”고 전했다.정회하 인턴기자