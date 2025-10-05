‘중형차 한대 값’ 7500만원 편의점 위스키…누가 샀나 봤더니

CU, 추석 선물용 ‘글렌그란트 65년’ 출시

전세계 151병 한정판…실제 판매됐다

명절마다 편의점 ‘고가 상품’ 마케팅 활발

글렌그란트 65년. 자료 : BGF리테일

CU가 2021년 설을 맞아 출시한 이동형 주택. 당시 3채가 출시돼 완판됐다. 자료 : BGF리테일

편의점 CU에서 추석을 맞아 출시한 7500만원짜리 위스키가 판매됐다. 편의점 업계에서 출시해 판매된 제품 중 최고가다.5일 유통업계에 따르면 CU가 올해 추석을 맞아 출시한 7500만원짜리 하이엔드 위스키 ‘글렌그란트 65년’이 판매됐다.해당 제품은 스코틀랜드 글렌그란트 증류소에서 가장 희귀한 원액만을 엄선해 선보이는 ‘스플렌더 콜렉션’의 첫 번째 작품이다. 1958년 스코틀랜드에서 증류돼 프랑스산 오크통에서 65년 이상 숙성됐다.전세계 151병 한정판으로 출시된 이 제품을 CU가 추석 선물로 출시했는데, 이를 구매한 고객은 위스키 마니아인 30대 남성으로 알려졌다. CU는 고객이 지정한 장소로 직접 제품을 배송해 인계할 계획이다.BGF리테일 측은 “초고가 위스키를 출시할 때까지만 해도 실제로 판매될 거라고는 전혀 예상하지 못했다”며 “최근 가치 소비 트렌드가 확산되면서 개인의 취향 등이 반영된 적극적인 소비가 일어남에 따라 앞으로도 이러한 동향에 맞춰 편의점의 상품 영역을 더욱 다양하게 넓혀 갈 수 있을 것”이라고 말했다.편의점 업계가 명절을 맞아 고가의 제품을 출시한 사례는 이번이 처음이 아니다. 지난해 추석에는 편의점 3사(GS25·CU·세븐일레븐)가 1병당 5억짜리 위스키인 ‘윈저 다이아몬드 쥬빌리’를 출시해 화제를 모은 바 있다.지난 2022년 설에는 CU가 1억 2000만원에 달하는 ‘카니발 하이리무진’의 예약 판매에 나서기도 했다. 7개월 이상 걸리는 대기 시간을 CU에서 계약하면 1~3개월로 줄어든다는 점이 강조됐다.CU는 2021년 설을 맞아 1000~2000만원선의 이동형 주택 3채를 출시해 완판한 바 있다. 해당 제품으로 CU는 최고가 판매 기록을 세웠지만 이번 위스키로 해당 기록을 갈아치웠다.편의점 업계가 명절을 맞아 이같은 초고가 상품을 내놓는 것은 실제 판매 성사 여부를 떠나 화제를 모을 수 있기 때문이다. 또한 프리미엄 제품을 통해 편의점 이미지를 끌어올릴 수도 있다.김소라 기자