“팜유보다 낫다” 소기름 삼양라면 재등장…‘우지 파동’ 36년만

권윤희 기자
입력 2025 10 21 18:37 수정 2025 10 21 18:37
1963년 출시된 국내 최초의 삼양 라면. 삼양식품 제공
삼양식품이 ‘우지’, 소기름을 쓴 라면을 36년 만에 다시 내놓는다.

과거의 ‘우지 파동’은 뒤로 하고 ‘불닭 신화’를 디딤돌로 새로 도약하겠다는 의지로 풀이된다.

21일 삼양식품은 다음 달 신제품 발표 행사를 개최한다고 밝혔다.

신제품 이름은 국내 최초로 라면을 출시한 1963년을 기념해 ‘삼양라면 1963’으로 정해졌다.

삼양라면 1963은 국물 라면 최초로 우골, 즉 소뼈로 만든 별첨 액상 스프를 채택했다.

또한 면을 우지, 소기름으로 튀겼다는 게 특징적이다. 면을 소기름으로 튀기면 고소한 풍미가 강하다.

과거 삼양라면은 1989년 라면에 공업용 우지를 사용했다는 이른바 ‘우지 파동’으로 시장 점유율이 급락한 바 있다.

당시 보건사회부(현 보건복지부)는 우지 라면이 인체에 무해하다고 밝혔지만, 삼양식품 이미지는 큰 타격을 입었다.

우지 파동 이후 삼양식품은 우지를 쓰지 않고 팜유만 사용해왔다.

하지만 최근 우지에 관한 인식이 크게 개선되면서, 소비자 입맛에 맞춘 프리미엄 제품을 출시하게 됐다.

실제로 팜유의 포화지방산 비율은 50%에 달하는 반면, 우지는 43% 수준으로 알려졌다.

그간 1980년대 라면의 맛을 잊지 못하고 꾸준히 재출시 요청을 해온 소비자들은 우지 라면 재등장 소식에 반색하고 있다.

