2차 소비쿠폰 미수령자만 162만명…‘이 지역’ 신청률 전국 최저
입력 2025 10 27 14:29 수정 2025 10 27 14:29
정부의 2차 민생회복 소비쿠폰 지급을 신청하지 않은 사람이 전국 약 162만명으로 집계됐다. 17개 광역지자체 중에서는 서울 지역의 신청률이 가장 낮았다.
27일 행정안전부는 2차 소비쿠폰 지급 신청이 오는 31일 마감된다고 밝혔다. 지급 대상자에 해당하는데도 이 기간 내 신청하지 않는다면 소비쿠폰을 받지 못한다.
2차 소비쿠폰은 전날까지 지급 대상자의 96.44%가 신청·수령했다. 이들 약 4403만명에게 지급된 총액은 4조 4035억원에 달한다.
지급 대상자 대비 신청자 비율은 대구가 97.08%로 전국 광역지자체 가운데 가장 높았다. 울산(96.99%)과 인천(96.99%), 전남(96.92%), 경남(96.88%)도 신청률 상위권에 이름을 올렸다.
반면 서울은 신청률이 95.57%에 그쳐 전국 최저치를 기록했다. 제주 역시 95.78%로 신청률이 비교적 낮았다.
앞서 7월부터 9월까지 모든 국민에게 지급된 1차 소비쿠폰의 최종 신청률은 98.9%로 미신청자는 52만 7563명이었다. 미신청자 중에는 기초생활수급자 등 사회적 약자 가구가 다수 포함돼 ‘복지 신청주의’의 병폐가 아니냐는 비판이 제기되기도 했다.
지난 13일 국회 보건복지위원회 소속 전진숙 더불어민주당 의원이 행안부로부터 제출받은 자료에 따르면 1차 소비쿠폰 미신청자 중 기초생활수급자는 2만 9826명, 차상위계층 및 한부모가정은 3217명이었다. 신청률 역시 각각 98.91%, 98.96%로 전체 평균 이하였다.
행안부는 이러한 지적을 반영해 2차 소비쿠폰 지급 절차를 1차 때보다 간소화했다. 우선 주민센터에서 별도 신청서 작성 없이 신분증만 제시하면 소비쿠폰을 챙겨갈 수 있다. 또 거동이 불편한 고령자의 경우 지자체 공무원이 직접 방문하는 ‘찾아가는 신청’ 서비스도 운영 중이다.
한편 1·2차 소비쿠폰 모두 다음 달 30일까지 모두 사용해야 한다. 마감일까지 사용하지 않은 잔액은 정부나 지자체로 환수된다.
윤호중 행안부 장관은 “소비쿠폰이 지역골목 상권에 활력을 불어넣을 수 있도록 아직 2차 소비쿠폰을 신청하지 않으신 국민께서는 31일까지 반드시 신청해 달라”고 당부했다.
