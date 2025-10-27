logo
“학창 시절 친구 괴롭혔어? 바로 감점”…경북대, 학폭 전력 ‘22명’ 불합격 처리

최종범 인턴기자
입력 2025 10 27 16:09 수정 2025 10 27 16:09
경북대학교 본관. 경북대학교
경북대학교 본관. 경북대학교


2025학년도 경북대학교 입시에서 지원자 22명이 학교폭력 전력으로 감점 처리돼 불합격됐다.

27일 경북대에 따르면 학교는 2025학년도 입시부터 모든 대입 전형에 학교폭력 관련 전력을 반영해 총점에서 감점 처리하고 있다. 감점 폭은 처분 수준에 따라 달랐다.

학교폭력 조치 사항은 1호(서면사과), 2호(접촉·협박·보복 금지), 3호(학교봉사), 4호(사회봉사), 5호(특별교육 이수 또는 심리치료), 6호(출석정지), 7호(학급교체), 8호(전학), 9호(퇴학)로 나뉜다.

경북대는 1~3호는 10점, 4~7호는 50점, 8~9호는 150점을 감점했고, 지난해 이 기준에 따라 총 22명이 불합격 처리됐다.

경북대학교 로고. 경북대학교
경북대학교 로고. 경북대학교


불합격자는 대부분 수시 전형에서 나왔다. 학생부 교과 우수자·지역인재·일반학생전형 지원자 중 11명이 10~50점의 감점을 받아 불합격 처리됐다. 논술(AAT) 전형 3명, 학생부종합 영농창업인재전형 1명, 실기·실적(예체능) 및 특기자(체육) 전형에서 4명의 불합격자가 나왔다.

정시 모집에서는 총 3명이 학교폭력 전력으로 불합격했다.

앞서 전국 10개 교대도 2026학년도 입시부터 학교폭력 전력을 전형에 반영하기로 했다.

이 중에서도 서울교대, 부산교대, 경인교대, 진주교대는 처분의 경중을 불문하고 학교폭력 이력이 있는 수험생이면, 모든 전형에서 지원 자격을 제한하거나 부적격으로 탈락시킨다는 방침을 세운 것으로 알려졌다.

나머지 교대는 중대한 조치에 대해서만 지원 자격을 제한하거나 불합격시키고, 경미한 조치에 대해서는 감점시킬 계획이다.

최종범 인턴기자
Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved