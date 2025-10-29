헬기서 기린 향해 ‘공기총’ 격발…세계 1위 유튜버의 콘텐츠 기획 의도는

구독자 4억 5000만명을 보유한 세계 1위 미국 유튜버 ‘미스터 비스트’가 헬리콥터를 타고 돌아다니며 야생 기린을 향해 공기총으로 ‘백신 다트’를 쏘는 영상을 공개했다. 이를 두고 일각에서는 “동물을 오락거리로 삼은 폭력적인 콘텐츠”라는 비판이 제기됐다.29일 유튜브 등에 따르면 미스터 비스트는 지난 26일 자신의 유튜브 채널 ‘미스터 비스트’를 통해 남아프리카의 한 지역에서 헬리콥터를 타고 돌아다니며 야생 기린을 향해 총을 쏘는 모습이 담긴 영상을 공개했다. 이 영상은 이날 기준 조회수 5400만회를 기록하고 있다.공개된 영상에서 미스터 비스트는 야생 기린을 향해 쏠 고출력 공기총을 준비했다. 언뜻 보기에는 폭력적으로 보일 수 있지만, 사실 해당 총에는 백신이 담긴 다트가 장전되어 있었다. 탄저병, 보툴리누스 중독증 등 기린의 치명적인 질병을 예방할 수 있는 백신이다.미스터 비스트는 지상에서 차량을 타고 이동하며 다트 총을 쐈지만 기린들이 도망쳐 맞추기 어려워지자 헬리콥터를 타고 하늘로 올라갔다. 그는 헬리콥터 안에서 기린들에게 다트를 맞추자 환호성을 지르며 “여기에 있는 기린들을 모두 쏘기 전까지 안 가겠다”고 말하기도 했다.미스터 비스트뿐만 아니라 그의 친구들도 도망치는 기린들을 쫓으며 다트 총을 쐈다. 이들의 다트를 맞은 기린은 총 70마리였다.인도 매체 프리프레스저널에 따르면 미스터 비스트의 이번 활동은 ‘원격 다팅’(Remote Darting)이라는 수의학적 관리 기법이다.원격 다팅은 사람이 쉽게 다루기 어려운 동물을 상대로 헬리콥터나 차량에 탑승해 먼 거리에서 다트를 쏴 백신이나 약물을 투여하는 방법이다.야생 동물을 장기간 포획하거나 진정시키지 않고도 백신과 약물을 접종할 수 있어 동물의 스트레스를 줄인다는 장점이 있다. 다트는 용액을 모두 방출한 이후 자동으로 동물의 피부에서 떨어져 부상을 방지하는 기능도 갖는다.미스터 비스트는 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해서도 기린을 쏘는 영상 일부분을 올리며 “야생의 기린에게 생명을 구하는 약을 전달하는 과정이 이상하게도 재밌었다”고 썼다.하지만 온라인상에서 반응은 엇갈렸다. 누리꾼들은 대체로 “야생 동물의 생명을 구해줘서 고맙다”, “돈은 이렇게 쓰는 것”이라며 긍정적인 반응을 보였지만, “야생 동물이 오락거리인가”, “총을 쏘는 모습 자체가 폭력적인 행위로 오인할 만하다” 등 부정적인 의견도 있었다.또 일부 동물권 옹호자들은 인플루언서들이 SNS 콘텐츠에 야생 동물을 등장시키는 추세를 비판하며, “보호 활동에 대한 비윤리적이거나 선정적인 묘사를 끌어낼 수 있다”고 주장했다.최종범 인턴기자