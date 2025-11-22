“비트코인 안 판다”던 ‘부자아빠’ 기요사키, 33억원어치 팔면서 한 말

“비트코인 떨어지면 매수 기회” 주장하더니

하락세 지속되자 33억원 규모 현금화

“현금 흐름 만들기 위한 것”

베스트셀러 ‘부자 아빠 가난한 아빠’의 저자 로버트 기요사키가 28일 서울 웨스틴조선에서 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

세계적인 베스트셀러 ‘부자 아빠 가난한 아빠’의 저자 로버트 기요사키가 글로벌 경기침체 리스크를 경고하며, “생각을 바꿔 부자가 되라”고 강조했다. 트위터 캡처

비트코인 자료사진. 뉴스1

비트코인 가격이 짧은 기간 내 큰 폭으로 하락한 가운데 베스트셀러 ‘부자 아빠 가난한 아빠’의 저자로 유명한 로버트 기요사키가 최근 보유 비트코인 일부를 매도했다.기요사키는 22일(현지시간) 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 약 225만 달러(약 33억원) 규모의 비트코인을 처분했다고 밝혔다.그는 약 6000달러(약 880만원)에 매수한 비트코인을 약 9만 달러(약 1억 3000만원)에 매도했다.기요사키는 비트코인을 팔아 확보한 현금으로 수술 센터 두 곳을 매입하고, 옥외광고(빌보드) 사업에도 투자하고 있다고 밝혔다.이어 “약 225만 달러어치 비트코인을 현금화해 투자한 이 수술 센터와 옥외광고 사업이 내년 2월까지 월 약 2만 7500달러(약 4000만원)의 현금흐름(소득)을 만들어낼 것으로 보인다”고 설명했다.그러면서 “나는 여전히 비트코인에 대해 매우 낙관적이며, 앞으로도 내 긍정적인 현금흐름을 이용해 더 많이 매수할 계획”이라고 전했다.기요사키는 이달 초 “충격적인 하락이 올 것”이라고 경고하면서도 “그렇기 때문에 나는 팔지 않고 산다”고 강조해왔다.또 “비트코인은 진정한 희소 자산이며 공급이 줄기 전에 매수해야 한다”고 주장하고 목표가로 2026년 25만 달러를 제시했다. 그러나 실제 가격 하락이 이어지자 일부 물량을 현금화한 점은 투자자들의 눈길을 끌고 있다.기요사키는 이번 매도를 ‘전략적 재배치’라고 규정하며 장기 전망에는 변화가 없다고 주장했지만, 시장에서는 말과 행동의 간극을 지적하는 반응이 나오고 있다.앞서 기요사키는 지난 15일 SNS에 비트코인 가격이 하락세임에도 불구하고 자신은 비트코인을 팔지 않고 기다리고 있다고 밝힌 바 있다.그는 “전 세계가 현금을 필요로 하기 때문에 시장이 붕괴하고 있다. 나는 현금이 필요하지 않다”면서 “세계가 심각한 부채 위기에 빠져 있기 때문에 돈 풀기가 시작될 것이고, 그 과정에서 금, 은, 비트코인, 이더리움의 가치는 더 올라갈 것이기 때문에 나는 비트코인을 팔지 않는다”고 설명했다.두 달 전에는 비트코인을 더 많이 사지 못한 것을 후회한다고 밝히기도 했다.그는 지난 9월 비트코인 콜렉티브의 공동 창립자 조던 워커가 진행한 팻캐스트에 출연해 “처음엔 비트코인을 이해하는 데 시간이 걸렸다”, “비트코인이 6000달러일 때 첫 매수를 했다”, “지금도 ‘왜 더 안 샀냐. 이 바보야’라고 스스로를 자책한다”고 말했다.또 “비트코인을 그렇게 많이 보유하고 있지는 않다. 현재 약 60BTC를 보유 중”이라고 밝혔다. 현 시세 기준 약 700만 달러(약 103억원)이다.기요사키는 지난 4월 비트코인이 향후 10년 안에 100만 달러(약 14억 7000만원원)에 도달할 것이라고 예측한 바 있다.이보희 기자