logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

‘전 여친’ 가사 장난하다 싸움…마이크 던져 친구 실명시켰다

김유민 기자
김유민 기자
입력 2026 01 21 06:13 수정 2026 01 21 06:13
기사 소리로 듣기
다시듣기
노래방(기사 내용과 무관한 참고 이미지). 연합뉴스
노래방(기사 내용과 무관한 참고 이미지). 연합뉴스


노래방에서 친구의 전 여자친구 이름을 가사에 넣어 노래를 부르다 다툼 끝에 마이크를 던져 상대를 실명하게 한 30대 남성이 항소심에서도 실형을 선고받았다.

20일 법조계에 따르면 대전고법 제1형사부(부장 박진환)는 특수중상해 혐의로 기소된 A(34)씨에게 1심과 같은 징역 1년 6개월을 선고했다.

A씨는 2024년 10월 3일 오전 0시 10분쯤 충남 천안시의 한 노래방에서 고등학교 동창 B씨 얼굴을 향해 마이크를 던져 중상을 입힌 혐의로 재판에 넘겨졌다.

조사 결과 A씨는 노래를 부르던 중 가사 일부를 B씨의 전 연인 이름으로 바꿔 불렀고, 이를 두고 말다툼이 벌어지자 범행에 이른 것으로 드러났다. 이 과정에서 마이크를 맞은 B씨는 착용 중이던 안경이 깨지며 영구적인 시력 손상을 입은 것으로 알려졌다.

1심 재판부는 “위험한 물건을 던져 피해자의 시력이 영구적으로 손상되는 중대한 결과를 초래했다”며 “피고인은 피해자로부터 용서받거나 합의에 이르지 못했다”고 양형 이유를 밝혔다.

A씨와 검찰은 모두 형이 부당하다며 항소했으나, 항소심 재판부는 “원심은 제출된 증거를 토대로 합리적인 재량 범위 내에서 형을 정했다”며 양측의 항소를 모두 기각했다.

김유민 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
A씨가 실명 사고를 낸 직접적 원인은?
TodayBest

  1. 87세 전원주, 연하 남친 만나더니…확 달라진 얼굴 ‘깜짝’

    thumbnail - 87세 전원주, 연하 남친 만나더니…확 달라진 얼굴 ‘깜짝’

  2. 아이언맨 윤성빈 맞아? “쌍수했네” 반응 폭발한 최근 모습

    thumbnail - 아이언맨 윤성빈 맞아? “쌍수했네” 반응 폭발한 최근 모습

  3. 쌍둥이 형제와 사귀는 女 “셋이 어떻게 사냐면…” 동거 생활 밝혔다

    thumbnail - 쌍둥이 형제와 사귀는 女 “셋이 어떻게 사냐면…” 동거 생활 밝혔다

  4. “女 혼자 자고 있네?”…금품 훔치러 갔다가 성폭행 시도한 50대男

    thumbnail - “女 혼자 자고 있네?”…금품 훔치러 갔다가 성폭행 시도한 50대男

  5. 주량도 약한데 어쩌다…“죄송합니다” 권상우 ‘만취’ 사과

    thumbnail - 주량도 약한데 어쩌다…“죄송합니다” 권상우 ‘만취’ 사과

  6. ‘이곳’ 다녀온 손톱, 변기보다 10배 더러워…피해야 할 5가지

    thumbnail - ‘이곳’ 다녀온 손톱, 변기보다 10배 더러워…피해야 할 5가지
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved