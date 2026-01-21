logo
유시민의 진단 “이혜훈 지명, 李대통령 판단 점검할 시점”

입력 2026 01 21 12:36
유시민 전 노무현재단 이사장이 이재명 대통령의 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 지명과 관련해 “대통령이 다른 일들에 몰두하다 판단이 다소 느슨해진 것 아니냐”고 지적했다.

유시민 전 이사장은 20일 박주민 더불어민주당 의원의 유튜브 채널에 공개된 대담에서 이같이 말하며, 현 정부의 인사 결정 과정을 짚었다.

그는 먼저 이재명 대통령에 대해 “전반적으로 잘하고 계신 것 같다”고 평가하면서도 “이혜훈씨 지명이나 검찰개혁 입법 예고 과정은 지금까지 대통령이 해왔던 의사 결정 방식과는 다소 다른 모습”이라고 말했다.

이어 “왜 그런 판단이 나왔는지는 밖에서 다 알 수는 없다”면서도 “정치적인 판단 면에서 대통령이 너무 다른 일들에 몰두하다 보니 느슨해졌던 것 아닌가 하는 생각이 든다”고 꼬집었다. 그러면서 “이제는 한 번 점검해볼 때”라고 덧붙였다.

유 전 이사장은 이 대통령의 정치적 자산에 대해서도 독특한 분석을 내놨다. 그는 “이재명이라는 정치인은 ‘내가 저 사람을 위해 뭘 해줘야겠다’는 마음보다 ‘저 사람 덕을 내가 좀 볼 수 있을지도 몰라’라는 기대를 품게 만들어 지지를 얻는 유형”이라며 “취임 후 반년 동안 그런 기대를 더 키워왔다”고 평가했다.

또 최근 공천헌금 수수 의혹 등으로 더불어민주당을 탈당한 김병기·강선우 무소속 의원 사례를 언급하며 당의 구조적 문제도 짚었다. 그는 “없는 게 새로 생긴 게 아니라 과거부터 있던 어두운 면이 이제는 노출되고 있는 것”이라며 “제도적 허점이 있는지 점검하고 시스템을 고쳐나가면 된다”고 말했다.

다만 민주당 전체에 대해서는 “고쳐야 할 점이 여전히 많지만, 그것이 당 전체의 문화로 보일 정도는 아니다”라며 “크게 걱정할 상황은 아닌 것 같다”고 선을 그었다.

이 대통령 “이혜훈 본인 해명도 들어봐야”

한편 이재명 대통령은 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 논란과 관련해 “아직 결정하지 못했다”며 신중한 입장을 밝혔다.

이 대통령은 21일 청와대 영빈관에서 열린 신년 기자회견에서 “이 지명자에 대해 어떻게 할지 아직 판단을 내리지 못했다”며 “문제가 있어 보이는 측면이 있고 국민도 문제의식을 가질 수 있는 부분이 있지만, 본인의 해명도 들어봐야 하는 것 아니냐. 그것이 공정하다”고 말했다.

이어 “청문 과정을 통해 국민의 판단을 들어보고 싶었는데 그 기회마저 봉쇄돼 아쉽다”며 “시간을 두고 판단하겠다”고 덧붙였다.

‘청와대 검증이 미흡했다’는 지적에 대해서는 “그분이 보좌관에게 갑질을 했는지 여부는 내부에서 알기 어렵다”며 “상대 진영에서 공천을 다섯 차례 받고 국회의원을 세 번 지내는 동안 아무 문제 제기가 없던 분”이라고 반박했다.

보수 진영 출신 인사를 요직에 기용한 데 따른 여권 내부 반발에 대해서도 “이렇게 격렬한 저항에 부딪힐지 몰랐다”며 “기본을 잃지 않되 모두가 함께 갈 수 있는 길을 찾자는 취지에서 시도한 것이니 일부 용인을 바란다”고 말했다.

