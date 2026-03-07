logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

[속보] 생후 20개월 딸 굶어 숨지게 한 20대 친모 “아기에게 미안”

김유민 기자
김유민 기자
입력 2026 03 07 14:08 수정 2026 03 07 14:08
기사 소리로 듣기
다시듣기
생후 20개월 딸 영양결핍 사망…20대 친모 구속심사 생후 20개월 된 딸을 방임해 숨지게 한 혐의를 받는 20대 친모가 7일 오후 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)이 열리는 인천지법에 들어서고 있다.2026.3.7 연합뉴스
생후 20개월 딸 영양결핍 사망…20대 친모 구속심사
생후 20개월 된 딸을 방임해 숨지게 한 혐의를 받는 20대 친모가 7일 오후 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)이 열리는 인천지법에 들어서고 있다.2026.3.7 연합뉴스


생후 20개월 된 딸을 방임해 숨지게 한 혐의를 받는 20대 친모가 구속 심사를 받기 위해 법원에 출석했다.

아동학대 범죄의 처벌 등에 관한 특례법상 아동학대치사 혐의를 받는 A(20대)씨는 7일 오후 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)이 열리는 인천지법에 출석했다.

A씨는 수갑이 채워진 두 손을 가리개로 가린 채 모자와 마스크를 착용하고 법원에 들어섰다.

A씨는 “아동학대치사 혐의를 인정하느냐” “아기가 숨진 사실을 알고도 방치했느냐”는 취재진 질문에는 아무런 답을 하지 않았다.

다만 “아기에게 미안한 마음이 없느냐”는 질문에는 짧게 “미안하다”고 말했다.

경찰에 따르면 A씨는 최근 인천 남동구 한 주택에서 생후 20개월 된 딸을 제대로 돌보지 않고 방임해 숨지게 한 혐의를 받고 있다.

A씨 친척의 신고를 받고 지난 4일 오후 8시쯤 현장에 출동한 경찰은 집 안에서 숨진 아이를 발견하고 A씨를 긴급체포했다.

A씨는 해당 주택에서 남편 없이 두 자녀를 양육한 것으로 조사됐다.

국립과학수사연구원은 아이의 시신을 부검한 뒤 “영양결핍으로 사망한 것으로 추정되며 신체적 학대 흔적은 발견되지 않았다”는 1차 구두 소견을 경찰에 전달했다.

A씨의 구속 여부는 이날 오후 늦게 결정될 예정이다.

김유민 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
아이가 사망한 원인은 무엇으로 추정되는가?
TodayBest

  1. 남매에서 부부로…부모 주선으로 ‘의붓남매’ 결혼, 무슨 사연?

    thumbnail - 남매에서 부부로…부모 주선으로 ‘의붓남매’ 결혼, 무슨 사연?

  2. “여자친구 죽이기” 검색…전 연인 커플 찾아가 살해한 30대男 항소심도 ‘사형’ 구형

    thumbnail - “여자친구 죽이기” 검색…전 연인 커플 찾아가 살해한 30대男 항소심도 ‘사형’ 구형

  3. 48세 김강우, 동안 비결…‘10년 삭제주스’ 2탄 레시피 공개

    thumbnail - 48세 김강우, 동안 비결…‘10년 삭제주스’ 2탄 레시피 공개

  4. 이소나, ‘미스트롯4’ 우승…막판 뒤집힌 대역전극

    thumbnail - 이소나, ‘미스트롯4’ 우승…막판 뒤집힌 대역전극

  5. ‘빅마마’ 이혜정, 알고보니 금수저…아버지가 ‘이 기업’ 초대 회장

    thumbnail - ‘빅마마’ 이혜정, 알고보니 금수저…아버지가 ‘이 기업’ 초대 회장

  6. “19살에 최연소 승무원”…30대 여배우의 반전 과거 모습

    thumbnail - “19살에 최연소 승무원”…30대 여배우의 반전 과거 모습
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved