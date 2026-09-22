“취업하자마자 날벼락” SK하이닉스 신입사원 4명 해고…‘이것’ 때문이었다

연수 중 음주…규정 위반으로 해고 처분

SK하이닉스 전경. 해당 기사와 직접적인 관련 없는 자료사진. 뉴스1

경기 이천시 SK하이닉스 본사 모습. 2024.7.25 뉴시스

SK하이닉스 신입사원 4명이 연수 기간 중 교육 규정을 위반해 해고된 사실이 알려졌다.22일 SK하이닉스 등에 따르면 최근 SK하이닉스에 입사해 기술사무직 신입사원 연수에 참여한 직원 4명이 교육 규정 위반으로 징계해고 처분을 받았다.해고된 직원들은 연수 기간 중 음주하는 등 교육 규정을 위반한 것으로 알려졌다. 사건에 연루된 SK그룹 계열사 직원 2명도 감봉 처분을 받은 것으로 전해졌다.회사 측은 규정 위반 사실을 확인한 후 최종 징계에 앞서 당사자들에게 경위를 소명하도록 했다. 이후 잘못을 바로잡을 기회를 제공하는 등 세부 절차를 거친 후 징계를 내린 것으로 알려졌다.SK하이닉스 측은 인사와 관련한 개인정보는 확인해 줄 수 없다면서 구체적인 징계 내용은 밝히지 않았다.SK하이닉스는 대학생들의 취업 선호도 조사에서 상위권을 차지하고 있다.인크루트가 지난 6월 4일부터 7월 19일까지 대학생 1811명을 대상으로 실시한 ‘2026 대학생이 일하고 싶은 기업’ 조사에서 SK하이닉스는 14.2%의 선택을 받아 2년 연속 1위에 올랐다. SK하이닉스를 선택한 이유로는 ‘만족스러운 급여와 보상 제도’가 57.0%로 가장 많았다.SK하이닉스 신입사원 초봉은 연 5500만원 수준(2025년 기준)으로 알려졌다. 성과급 규모는 더욱 크다. SK하이닉스는 올해 2월 초과이익분배금(PS) 지급률을 기본급의 2964%로 확정했다.앞서 SK하이닉스는 올해 하반기 기술사무직 신입사원 채용에서 설계·소자·연구개발(R＆D) 공정·양산기술 등 주요 직무 인재를 모집했다. 채용설명회에는 전국 4개 지역에서 약 4000명이 참여하며 뜨거운 열기를 증명했다.이 때문에 온라인에서는 이번 사건을 두고 “세상에서 가장 비싼 술이다”, “술 한 잔에 수억 날렸다”, “취업하기가 얼마나 어려운데 안타깝다” 등의 반응이 나오고 있다.이보희 기자