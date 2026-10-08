‘계곡살인’ 이은해, 구치소서 ‘우표 도박’하다 징벌방 처분…“금치 9일”

‘가평계곡 살인 사건’으로 무기징역을 선고받고 복역 중인 이은해가 구치소에서 우표를 걸고 도박을 하다 징벌을 받은 사실이 전해졌다. 인천지방검찰청, KBS 뉴스 보도화면 캡처

‘가평 계곡 살인 사건’으로 무기징역을 선고받고 복역 중인 이은해가 구치소에서 도박을 하다 징벌을 받은 것으로 확인됐다.8일 KBS에 따르면 이은해는 지난해 ‘사행 행위 우표 거래’를 사유로 금치 9일의 징벌을 받았다. 이은해는 A4 용지로 만든 카드를 사용했고, 도박 판돈으로는 ‘우표’를 걸었다.매체에 따르면 우표를 ‘카지노 칩’ 삼아 도박하다 적발된 교정시설 수용자는 최근 4년간 1000명을 넘는다.수용자들은 큰 봉투로 화투를 만들고 장당 3830원짜리 등기 우표 등을 판돈으로 걸었다. 하루 판돈이 우표 25만원어치에 이르거나, 100만원 상당을 잃은 사례도 있었던 것으로 전해졌다. 카드, 화투 같은 도박뿐 아니라 오목·바둑, 스포츠 경기 결과 예측에도 우표가 판돈으로 쓰였다.우표는 도박판 밖에서도 화폐처럼 통용되는 것으로 전해졌다. 다른 수용자에게 우표를 주고 빨래를 맡기는 식이다. 수용자들의 편의를 봐주는 이른바 ‘수발 업체’는 우푯값의 30%를 수수료로 뗀 뒤 현금으로 바꿔 영치금 계좌에 넣어주기도 했다.과거 교정시설에 수용됐던 A씨는 KBS에 “(우표를) 100장 넘게 갖고 있으면 설거지도 안 하고 빨래도 안 하고 편안하게 지낼 수 있다”고 말했다.우표 구매가 모두 도박과 관련된 것은 아니지만, 전국 교도소의 우표 구매액은 4년 만에 50억원가량 늘었다. 지난해에만 우표를 150만원어치 이상 구매한 수용자는 980명에 달했다.김민지 기자