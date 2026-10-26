배우 김수현, 복귀 탄력 받나…“故김새론 모친·유족 측 변호사 등 검찰 송치” [공식입장]

배우 김수현. 연합뉴스

배우 김수현 측이 고(故) 김새론 유족 측과 관련 인물들을 상대로 제기한 고소·고발 사건의 경찰 수사 결과를 공개했다.26일 김수현의 소속사 골드메달리스트는 공식 입장을 통해 고 김새론의 유족 및 고인의 이모를 사칭한 인물 등을 상대로 제기한 고소·고발 사건의 수사 결과를 전했다.소속사는 “앞서 가로세로연구소 김세의가 관련 사건으로 구속기소된 데 이어, 김세의와 함께 허위사실 유포 등 일련의 범행에 가담한 공범들에 대해서도 범죄 혐의가 인정되어 검찰에 송치됐다”고 밝혔다.이어 “이번에 송치된 공범들에는 고인의 모친과 고인의 이모를 사칭한 자 등이 포함되어 있으며, 이들에게는 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반(허위사실 적시에 의한 명예훼손), 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(카메라 등을 이용한 촬영물 반포), 강요미수 등의 혐의가 적용됐다”며 “고인의 부친에 대해서는 불송치 결정이 내려졌다”고 설명했다.또한 소속사는 “경찰 인지수사를 통해 허위 조작된 자료로 두 차례 기자회견을 주도한 유족 측 부지석 변호사와 유튜버 권영찬 역시 송치됐다”고 덧붙였다.소속사에 따르면 부 변호사에게는 형법상 명예훼손 및 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반(허위사실 적시에 의한 명예훼손) 혐의가, 권씨에게는 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(카메라 등을 이용한 촬영물 반포) 혐의가 각각 적용됐다.이번 사건은 경찰 수사 결과에 따라 관련자들이 검찰에 송치된 단계로, 혐의의 최종적인 인정 여부는 향후 수사와 재판 절차를 통해 판단될 예정이다.한편 김수현은 지난해 고(故) 김새론과의 미성년 시절 교제 의혹이 불거진 이후 법적 공방을 이어왔다.당시 김수현 측은 김새론이 성인이 된 이후 교제했다고 밝혔지만, 김새론의 유족 측은 김수현을 아동복지법 위반 등의 혐의로 고소했다. 그러나 김수현은 지난 7월 아동복지법 위반 혐의와 관련해 무혐의 처분을 받았다.김수현은 지난 7월 필리핀 패션 브랜드 광고 촬영을 시작으로 활동을 재개했다. 지난달 부산아시아드주경기장에서 열린 더팩트 뮤직 어워즈(TMA)에 시상자로 참석해 국내 공식 석상에 처음 모습을 드러내는 등 복귀에 시동을 걸고 있다.김민지 기자