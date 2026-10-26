여행 갔다가 날벼락…“한국인 납치·감금 2배 넘게 늘었다”는 나라, 어디?

인천국제공항 제1여객터미널 출국장이 이용객들로 북적이고 있다. 뉴시스 자료사진

해외에서 연락이 끊기거나 납치·감금되는 등 한국인의 신변 안전과 관련한 사건이 잇따르고 있다. 여행경보가 발령된 주요 10개국에서 발생한 한국인 관련 사건·사고는 1년 새 50% 가까이 증가한 것으로 나타났다.지난 25일 더불어민주당 김준환 의원이 외교부와 경찰청으로부터 제출받은 자료에 따르면 최근 5년간 여행경보가 가장 많이 발령된 10개국에서 한국인 관련 사건·사고는 2024년 2708건에서 지난해 4016건으로 48.3% 증가했다.해당 국가는 러시아, 콩고민주공화국, 캄보디아, 태국, 중국, 엘살바도르, 멕시코, 레바논, 이란, 라오스 등 10개국이다.사건 유형별로는 ‘연락 두절’이 2024년 248건에서 지난해 617건으로 369건 늘어 증가 폭이 가장 컸다.납치·감금은 같은 기간 246건에서 553건으로 2배 이상 늘었고, 실종 의심은 39건에서 188건으로 약 4.8배가 됐다.분실은 같은 기간 730건에서 1080건으로 47.9% 증가했다.국가별로는 중국에서 발생한 사건·사고가 2024년 1133건에서 지난해 1580건으로 늘어 가장 많았다. 태국은 755건에서 1101건으로, 캄보디아는 348건에서 917건으로 각각 증가했다.특히 캄보디아의 사건·사고 증가분은 569건으로, 전체 10개국 증가분 1308건의 43.5%를 차지했다.캄보디아에서는 납치·감금이 221건에서 510건으로 2배 이상 늘었고, 실종 의심도 9건에서 170건으로 급증했다. 연락 두절 역시 52건에서 124건으로 증가해 여행객들의 주의가 필요하다.캄보디아 현지에서 한국인을 대상으로 한 범죄에 대응하기 위한 공조도 이어지고 있다. 지난해 12월 캄보디아 현지 경찰청에 설치된 코리아전담반은 현재까지 범죄 단지에서 한국인 8명을 구조하고 스캠 조직원 등 107명을 검거했다. 코리아전담반은 한국 경찰 7명과 캄보디아 경찰 12명이 합동 근무하는 조직이다.지난 7월에도 캄보디아 시아누크빌에서 한국인이 감금됐다는 가족의 신고를 접수한 뒤 재외공관과 공조해 피해자를 구조하고 피의자 2명을 검거했다.김준환 의원은 “외교부와 경찰청은 국민이 영사조력이 필요할 때 보호에 최선을 다해야 한다”며 “해외로 출국할 계획이 있는 국민은 출국 전 반드시 해외안전여행 홈페이지를 확인해달라”고 당부했다.김민지 기자