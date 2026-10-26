logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

여행 갔다가 날벼락…“한국인 납치·감금 2배 넘게 늘었다”는 나라, 어디?

김민지 기자
김민지 기자
입력 2026 10 26 15:43 수정 2026 10 26 15:43
기사 소리로 듣기
다시듣기
인천국제공항 제1여객터미널 출국장이 이용객들로 북적이고 있다. 뉴시스 자료사진
인천국제공항 제1여객터미널 출국장이 이용객들로 북적이고 있다. 뉴시스 자료사진


해외에서 연락이 끊기거나 납치·감금되는 등 한국인의 신변 안전과 관련한 사건이 잇따르고 있다. 여행경보가 발령된 주요 10개국에서 발생한 한국인 관련 사건·사고는 1년 새 50% 가까이 증가한 것으로 나타났다.

지난 25일 더불어민주당 김준환 의원이 외교부와 경찰청으로부터 제출받은 자료에 따르면 최근 5년간 여행경보가 가장 많이 발령된 10개국에서 한국인 관련 사건·사고는 2024년 2708건에서 지난해 4016건으로 48.3% 증가했다.

해당 국가는 러시아, 콩고민주공화국, 캄보디아, 태국, 중국, 엘살바도르, 멕시코, 레바논, 이란, 라오스 등 10개국이다.

사건 유형별로는 ‘연락 두절’이 2024년 248건에서 지난해 617건으로 369건 늘어 증가 폭이 가장 컸다.

납치·감금은 같은 기간 246건에서 553건으로 2배 이상 늘었고, 실종 의심은 39건에서 188건으로 약 4.8배가 됐다.

분실은 같은 기간 730건에서 1080건으로 47.9% 증가했다.

국가별로는 중국에서 발생한 사건·사고가 2024년 1133건에서 지난해 1580건으로 늘어 가장 많았다. 태국은 755건에서 1101건으로, 캄보디아는 348건에서 917건으로 각각 증가했다.

특히 캄보디아의 사건·사고 증가분은 569건으로, 전체 10개국 증가분 1308건의 43.5%를 차지했다.

캄보디아에서는 납치·감금이 221건에서 510건으로 2배 이상 늘었고, 실종 의심도 9건에서 170건으로 급증했다. 연락 두절 역시 52건에서 124건으로 증가해 여행객들의 주의가 필요하다.

캄보디아 현지에서 한국인을 대상으로 한 범죄에 대응하기 위한 공조도 이어지고 있다. 지난해 12월 캄보디아 현지 경찰청에 설치된 코리아전담반은 현재까지 범죄 단지에서 한국인 8명을 구조하고 스캠 조직원 등 107명을 검거했다. 코리아전담반은 한국 경찰 7명과 캄보디아 경찰 12명이 합동 근무하는 조직이다.

지난 7월에도 캄보디아 시아누크빌에서 한국인이 감금됐다는 가족의 신고를 접수한 뒤 재외공관과 공조해 피해자를 구조하고 피의자 2명을 검거했다.

김준환 의원은 “외교부와 경찰청은 국민이 영사조력이 필요할 때 보호에 최선을 다해야 한다”며 “해외로 출국할 계획이 있는 국민은 출국 전 반드시 해외안전여행 홈페이지를 확인해달라”고 당부했다.

김민지 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
여행경보 발령 주요 10개국의 한국인 사건·사고는 1년 새 얼마나 증가했나?
TodayBest

  1. “성욕 떨어져” 마지막 스킨십 3개월 전 볼뽀뽀… 이효리 ‘격분’

    thumbnail - “성욕 떨어져” 마지막 스킨십 3개월 전 볼뽀뽀… 이효리 ‘격분’

  2. 배우 유병권, 결혼식 직전 파혼 고백 “국가별로 애인 있어”

    thumbnail - 배우 유병권, 결혼식 직전 파혼 고백 “국가별로 애인 있어”

  3. ‘불륜 의혹’ 양홍원, 무대서 “돌아와 현주”…아내는 SNS ‘언팔’

    thumbnail - ‘불륜 의혹’ 양홍원, 무대서 “돌아와 현주”…아내는 SNS ‘언팔’

  4. “다락방에 있었다”…15년 묵힌 포켓몬 카드, 28억원에 팔려 ‘역대 최고가’

    thumbnail - “다락방에 있었다”…15년 묵힌 포켓몬 카드, 28억원에 팔려 ‘역대 최고가’

  5. “허리에 밧줄 묶고 뛰었다” 9세 아이와 마라톤 뛴 남성 ‘발칵’…결국 기록 취소

    thumbnail - “허리에 밧줄 묶고 뛰었다” 9세 아이와 마라톤 뛴 남성 ‘발칵’…결국 기록 취소

  6. “日 원작인데 5·18 피해자?” ‘닥터X’ 방영중단 요구까지…“두렵지 않다” 글 올린 제

    thumbnail - “日 원작인데 5·18 피해자?” ‘닥터X’ 방영중단 요구까지…“두렵지 않다” 글 올린 제
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved