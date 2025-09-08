logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

“화살 관통 길고양이” 캣맘의 신고…활 쏜 20대 잡고보니 이유가

권윤희 기자
권윤희 기자
입력 2025 09 08 16:04 수정 2025 09 08 16:04
기사 소리로 듣기
다시듣기
사건과 무관한 고양이 이미지. 아이클릭아트
사건과 무관한 고양이 이미지. 아이클릭아트


화살이 관통된 상태로 돌아다니는 길고양이가 있다는 신고를 받은 경찰이 20대 남성을 체포해 조사 중이다.

8일 남양주남부경찰서는 동물보호법 위반 혐의로 20대 남성 A씨를 붙잡아 조사하고 있다고 밝혔다.

A씨는 지난 4일 오전 남양주시 와부읍 일대에서 길고양이에게 화살을 쏜 혐의를 받는다.

앞서 같은 날 낮 12시 51분쯤 “길고양이가 등 부위를 화살에 관통당한 채 돌아다닌다”는 캣맘의 112 신고가 접수됐다.

경찰은 주변 탐문과 영상 분석 등 수사 끝에 다음 날인 5일 오후 3시 50분쯤 A씨를 검거했다.

A씨는 경찰 조사에서 “아버지 농장에 고양이들이 모종을 밟아 화가 나 집에 있던 활과 화살로 범행했다”는 취지로 진술했다.

경찰과 남양주시 동물복지과는 고양이를 구조하기 위해 포획용 틀을 설치했으나 현재까지 발견하지 못했다.

경찰은 수사를 마치는 대로 A씨를 조만간 검찰에 송치할 방침이다.

권윤희 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. ‘女 신음’ 논란 일파만파…“진심으로 죄송” 男아이돌, 결국 2차 사과

    thumbnail - ‘女 신음’ 논란 일파만파…“진심으로 죄송” 男아이돌, 결국 2차 사과

  2. “의사 남친, 강남 유흥업소 VIP”…결혼 앞둔 아나운서 충격

    thumbnail - “의사 남친, 강남 유흥업소 VIP”…결혼 앞둔 아나운서 충격

  3. “15년 키워준 양어머니 살해”…15살 중학생 국민참여재판

    thumbnail - “15년 키워준 양어머니 살해”…15살 중학생 국민참여재판

  4. “아빠 됐다” 곽튜브, 다음달 결혼 발표…예비신부 정체 ‘깜짝’

    thumbnail - “아빠 됐다” 곽튜브, 다음달 결혼 발표…예비신부 정체 ‘깜짝’

  5. 이영애 “15살 딸, 아이돌 준비 중”…붕어빵 미모 ‘깜짝’

    thumbnail - 이영애 “15살 딸, 아이돌 준비 중”…붕어빵 미모 ‘깜짝’

  6. 핏덩이 거뒀는데…양어머니 살해한 15살 중학생 “친아들들과 비교해”(종합)

    thumbnail - 핏덩이 거뒀는데…양어머니 살해한 15살 중학생 “친아들들과 비교해”(종합)
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved