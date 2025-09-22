logo
‘흉가 체험’하던 유튜버가 찾아낸 시신…두 달 전 사라진 30대였다

김소라 기자
김소라 기자
입력 2025 09 22 15:11 수정 2025 09 22 15:20
경남 산청 폐리조트 건물…2년째 영업 중단
경찰, 신원 확인…현장서 유서 발견

유튜버 ‘도사우치’가 지난 13일 경남 산청의 방치된 리조트 건물에서 시신을 발견해 경찰에 신고했다. 자료 : 유튜브 ‘도사우치’ 채널
유튜버 ‘도사우치’가 지난 13일 경남 산청의 방치된 리조트 건물에서 시신을 발견해 경찰에 신고했다. 자료 : 유튜브 ‘도사우치’ 채널


‘흉가 체험’ 콘텐츠를 다루는 유튜버가 폐건물을 찾았다 시신을 발견했다. 유튜버의 신고로 경찰이 수사에 나서 시신의 신원이 확인됐다.

22일 경남 산청경찰서 등에 따르면 유튜버 ‘도사우치’는 지난 16일 자신의 채널에 “삼가 고인의 명복을 빕니다”라는 제목의 영상을 통해 경남 산청의 한 리조트 건물에서 시신을 발견한 정황을 공개했다.

해당 리조트는 지난 2023년까지 영업했으나 화재가 발생해 영업을 중단했으며, 올여름 산사태까지 겹쳐 방치된 것으로 알려졌다.

도사우치는 지난 13일 해당 리조트를 찾아 촬영을 하던 도중 시신 1구를 발견했다. 건물 3층 복도 끝에 위치한 객실 앞에 남성용 구두 한 켤레가 놓여있었고 문은 닫혀 있었다. 객실 안에서는 시신이 벌레에 뒤덮인 채 방치돼 있었다.

도사우치는 건물을 빠져나와 경찰에 신고했다. 이에 경찰이 “내부 사진을 찍어 보내달라”고 요구했고, 도사우치는 다시 건물 안으로 들어가 사진을 찍어 전송했다. 이어 경찰이 출동하자 도사우치는 시신이 있는 곳으로 경찰을 안내했다.

경찰은 시신의 신원이 30대 중반 남성이라고 파악했다. 이어 유족을 통해 남성이 지난 7월쯤 집을 나간 사실을 확인했다.

시신은 부패가 상당히 진행된 상태였으며 범죄 혐의점은 발견되지 않았다. 경찰은 사망 원인을 조사하고 있다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109 또는 자살예방 SNS 상담 ‘마들랜’에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.


김소라 기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
