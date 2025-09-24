logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

인천 태권도 학원서 20대 사범, 초등생 여아 성폭행…긴급 체포 후 구속

이보희 기자
입력 2025 09 24 19:06 수정 2025 09 24 21:59
기사 소리로 듣기
다시듣기

인천 서부경찰서, 20대 사범에 구속영장 신청
인천지법 “도주 우려” 구속영장 발부

경찰 자료사진. 연합뉴스
경찰 자료사진. 연합뉴스


초등학생 여아를 성폭행한 태권도 학원 사범이 구속됐다.

24일 인천 서부경찰서는 아동·청소년의 성보호에 관한 법률상 위력에 의한 간음 혐의로 20대 남성 A씨의 구속했다고 밝혔다.

A씨는 지난 21일 오후 인천의 한 태권도 학원과 차량에서 13세 미만 초등학생인 B양을 강제 추행하고 성폭행한 혐의를 받고 있다.

경찰은 지난 22일 오전 B양의 부모로부터 “딸이 태권도 사범에게 성폭행 당했다”는 신고를 받고 A씨를 긴급 체포했다.

경찰 관계자는 “사안의 중대성을 고려해 구속영장을 신청했다”며 “A씨의 추가 범행 여부도 조사할 예정”이라고 전했다.

이날 오후 유아람 인천지법 영장 전담 부장판사는 A씨의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 뒤 “도주할 우려가 있다”며 구속영장을 발부했다.

이보희 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 김종국 신혼생활…“아내가 물티슈 말려서 다시 쓴다” 자랑

    thumbnail - 김종국 신혼생활…“아내가 물티슈 말려서 다시 쓴다” 자랑

  2. 수지, 달라진 얼굴에 아쉬움…“마음에 들었는데” 고백

    thumbnail - 수지, 달라진 얼굴에 아쉬움…“마음에 들었는데” 고백

  3. “예쁜 엄마, 너무너무 사랑해요”…송승헌 ‘모친상’ 절절한 심경

    thumbnail - “예쁜 엄마, 너무너무 사랑해요”…송승헌 ‘모친상’ 절절한 심경

  4. “매일 9명씩 사형” 男女 안 가리는 ‘이 나라’…무슨 죄 지었길래?

    thumbnail - “매일 9명씩 사형” 男女 안 가리는 ‘이 나라’…무슨 죄 지었길래?

  5. 이경실도 당했다…“그 돈이면 건물 샀을 것” 금전 피해 ‘충격 고백’

    thumbnail - 이경실도 당했다…“그 돈이면 건물 샀을 것” 금전 피해 ‘충격 고백’

  6. 인천 태권도 학원서 20대 사범, 초등생 여아 성폭행…긴급 체포 후 구속

    thumbnail - 인천 태권도 학원서 20대 사범, 초등생 여아 성폭행…긴급 체포 후 구속
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved