출근하는 이웃女 끌고가 성폭행 시도… 50대男 긴급체포

경찰·용의자 자료 이미지. 서울신문DB

출근하던 이웃 여성을 강제로 끌고 가 성폭행하려 한 50대 남성이 도주 3시간여 만에 경찰에 붙잡혔다.25일 경찰에 따르면 서울 노원경찰서는 지난 23일 강간미수 혐의로 50대 남성 A씨를 긴급체포했다.A씨는 사건 당일 오전 7시쯤 서울 노원구의 한 다세대주택에서 출근하던 50대 이웃 여성 B씨를 성폭행하려고 한 혐의를 받는다.이 주택 1층 주민인 A씨는 2층에 사는 B씨가 출근길에 나서는 모습을 보고 접근한 뒤 수건으로 입을 막고 자신의 집으로 끌고 가려고 한 것으로 파악됐다.그러나 B씨가 소리를 지르며 강하게 저항하자 A씨는 범행을 멈추고 달아난 것으로 전해졌다.B씨는 곧바로 인근 파출소로 달려가 “누군가 납치를 하려고 했었다”며 직접 신고한 것으로 알려졌다.경찰은 A씨의 동선을 추적한 끝에 오전 10시 30분쯤 서울 중랑구 소재 숙박시설에서 A씨를 검거했다.이후 경찰은 A씨로부터 혐의를 인정하는 취지의 진술을 확보하고 구속영장을 신청했다.이정수 기자