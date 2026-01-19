logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

지인인 척 다가가 ‘와락’, 여성 10여명 당했다…광교 ‘연쇄 성추행’ 30대男 구속기로

김소라 기자
김소라 기자
입력 2026 01 19 14:55 수정 2026 01 19 15:19
기사 소리로 듣기
다시듣기
경기 광교신도시의 한 카페에서 한 30대 남성이 불특정 다수의 여성을 추행하다 경찰에 붙잡혔다. 자료 : 소셜미디어(SNS)
경기 광교신도시의 한 카페에서 한 30대 남성이 불특정 다수의 여성을 추행하다 경찰에 붙잡혔다. 자료 : 소셜미디어(SNS)


경기 광교신도시의 카페 등에서 불특정 다수의 여성을 잇달아 추행한 30대 남성이 구속기로에 놓였다.

경기 수원영통경찰서는 강제추행 혐의로 A씨에 대해 구속영장을 신청했다고 19일 밝혔다.

A씨는 지난 15일과 16일 이틀에 걸쳐 광교신도시의 상가 건물 내 카페 등에서 여성들을 잇달아 추행한 혐의를 받는다. A씨는 15일 카페를 돌아다니며 카페에 있던 여성 4명의 손을 잡거나 감싸안는 등의 추행을 했으며, 이튿날에도 같은 장소에서 같은 방식으로 여성 8명을 추행했다.

A씨의 범행은 현장에 있던 네티즌이 영상으로 촬영해 소셜미디어(SNS)에 공개하면서 알려졌다.

영상을 보면 A씨는 카페 곳곳을 돌아다니며 일면식도 없는 여성에게 다가가 느닷없이 껴안거나 손을 잡았다. 여성이 놀라거나 항의하면 고개를 까딱한 뒤 자리를 피했다. 영상에서 A씨에게 추행을 당한 여성은 총 6명이었다.

네티즌 B씨는 A씨에 대해 “아무 여자에게나 접근해 지인인 척 하며 안으려 했다”면서 “증거를 남기기 위해 영상을 촬영하고 경찰에 신고한 뒤 남성을 붙잡고 있었다”고 밝혔다.

경찰 조사에서 A씨는 “충동적으로 한 것”이라고 진술한 것으로 알려졌다. A씨의 정신과 치료 이력이 있는지는 확인되지 않았다.

김소라 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
A씨가 이틀간 추행한 총 피해자 수는?
TodayBest

  1. 전원주, 동료 연기자 향해 “밤에 덮치고 싶었다” 파격 고백

    thumbnail - 전원주, 동료 연기자 향해 “밤에 덮치고 싶었다” 파격 고백

  2. 70대 맞아? “37세 같다” 몰라보게 젊어진 김학래 최근 모습… ‘말 근육’ 감탄도

    thumbnail - 70대 맞아? “37세 같다” 몰라보게 젊어진 김학래 최근 모습… ‘말 근육’ 감탄도

  3. 조혜련, 아들과 헤어진 지 4개월…“보고 싶다” 오열

    thumbnail - 조혜련, 아들과 헤어진 지 4개월…“보고 싶다” 오열

  4. 박나래 두 달 만에 복귀? “변함 없다…해야 할 일 있어” 입 열었다

    thumbnail - 박나래 두 달 만에 복귀? “변함 없다…해야 할 일 있어” 입 열었다

  5. 이덕화 “10t 버스에 깔려 50번 넘는 대수술” 장애 3급 판정받은 이유

    thumbnail - 이덕화 “10t 버스에 깔려 50번 넘는 대수술” 장애 3급 판정받은 이유

  6. 대통령은 더 해달라는데 방송은 조롱?…BTS에 멕시코 발칵 뒤집혔다

    thumbnail - 대통령은 더 해달라는데 방송은 조롱?…BTS에 멕시코 발칵 뒤집혔다
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved