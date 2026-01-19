(영상)“충동적으로” 카페서 여성들에 다가가 ‘덥석’ 만져…강제추행 30대男 구속

이틀 연속 10여명 여성들에 범행

수원지법 “도주 우려” 영장 발부

상가 건물을 돌아다니며 이틀 연속으로 불특정 다수의 여성을 추행한 30대 남성이 구속됐다. 스레드 영상 캡처

상가 건물을 돌아다니며 이틀 연속으로 불특정 다수의 여성을 추행한 30대 남성이 구속됐다.19일 경기 수원영통경찰서에 따르면 수원지법은 이날 강제추행 혐의를 받는 A씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 거쳐 구속영장을 발부했다.재판부는 “도주 우려가 있다”고 발부 사유를 밝혔다.A씨는 지난 16일 오후 6시쯤 수원 광교신도시의 상가 건물 내 카페 등지에서 여성 8명의 손을 잡거나 어깨를 만진 혐의를 받고 있다.당시 A씨는 카페 내부를 돌아다니다가 의자에 앉아있는 여성에게 다가간 뒤 뒤에서 갑자기 포옹하는 등 범행을 반복한 것으로 전해졌다.그는 하루 전인 15일에도 같은 장소에서 4명의 여성을 추행한 혐의로 경찰에 붙잡혀 조사를 받았다. 이후 풀려난 A씨는 불구속 입건 상태에서 재차 동일한 범죄를 저질렀다.경찰은 A씨를 현행범으로 체포해 조사한 뒤 재범의 위험이 있다고 보고 구속영장을 신청했다.A씨의 범행은 현장에 있던 네티즌이 영상으로 촬영해 소셜미디어(SNS)에 공개하면서 알려졌다.영상에는 A씨가 카페 안을 돌아다니며 여성들에게 자연스럽게 다가가 느닷없이 신체를 만지는 모습이 담겨있다. 혼자 있는 여성들 뿐만 아니라 일행이 있는 여성에게도 과감히 다가갔다.해당 영상을 공개한 네티즌은 당시 상황에 대해 “A씨가 아무 여자에게나 접근해 지인인 척 하며 안으려 했다”면서 “증거를 남기기 위해 영상을 촬영하고 경찰에 신고한 뒤 남성을 붙잡고 있었다”고 밝혔다.A씨는 경찰 조사에서 범행 동기에 대해 “충동적으로 한 것”이라고 진술한 것으로 전해졌다.현재까지 A씨의 정신과 치료 이력 등 병력은 확인되지 않았다. 그는 경찰이 실시한 마약 간이시약 검사에서도 음성 반응을 보였다.경찰은 구속한 A씨를 상대로 보강 조사를 이어갈 예정이다.이보희 기자