“1㎏ 뺄 때마다 20만원” 직원들에 파격 공약한 ‘이 회사’ 벌칙도 있다

하승연 기자
입력 2025 09 06 18:02 수정 2025 09 06 18:02
다이어트 관련 이미지. 아이클릭아트
다이어트 관련 이미지. 아이클릭아트


중국의 한 IT 기업이 직원들의 체중 감량을 장려하기 위해 총 100만 위안(약 1억 4000만원)의 상금을 내걸어 화제가 되고 있다.

6일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 중국 선전에 본사를 둔 한 기술기업은 매년 열리는 ‘백만 위안 다이어트 챌린지’를 개최했다.

이 행사는 직원들이 운동과 균형 잡힌 식단을 통해 건강한 생활 습관을 갖도록 독려하는 취지로 진행된다. 모든 직원이 신청할 수 있으며, 체중을 0.5㎏ 줄일 때마다 500위안(약 10만원)의 상금을 받는다.

올해는 직원 셰야치가 90일간 20㎏을 감량해 2만 위안(약 400만원)을 받으며 ‘다이어트 챔피언’에 올랐다. 그는 매일 1시간 30분씩 운동하며 식단을 철저히 관리했다고 밝혔다.

회사 측은 “직원들이 일뿐 아니라 삶에서도 활력을 찾을 수 있도록 긍정적 인센티브를 제공하는 것”이라며 “건강한 생활방식을 정착시키는 데 목적이 있다”고 설명했다.

이 회사는 2022년부터 지금까지 7차례 챌린지를 진행하며 총 200만 위안(약 3억 8000만원)을 상금으로 지급했다. 지난해에는 99명의 직원이 참여해 총 950㎏을 감량하고 100만 위안을 나눠 가졌다.

흥미롭게도 ‘벌칙 조항’도 있다. 감량 후 다시 체중이 늘면 0.5㎏당 800위안(약 15만원)을 내야 하지만, 아직 실제로 벌칙을 받은 직원은 없는 것으로 전해졌다.

이 같은 이벤트는 중국 정부 차원의 비만 관리 정책과도 맞물린다. 중국은 지난 6월 국가위생건강위원회를 중심으로 16개 부처가 참여하는 ‘체중관리의 해(2024~2026)’ 계획을 발표, 과학적 운동과 비만 억제 정책을 추진 중이다.

국가위생건강위원회가 발표한 ‘체중 관리 지도 원칙’에 따르면 현 추세가 계속될 경우 2030년 중국 성인의 과체중 및 비만율은 70.5%, 청소년은 31.8%에 이를 것으로 추산된다.

다만 갑작스러운 체중 감량은 건강에 해로울 수 있다. 국가위생건강위원회는 이상적인 체중 감량 목표로 ‘6개월 이내 현재 체중의 5~10% 감소’를 지정했다. 이를 위해선 평균 매달 2~4㎏의 체중을 줄여야 한다고 밝혔다.

중국 누리꾼들은 “나도 입사하고 싶다”, “매일 10㎞씩 뛰어 회삿돈을 다 타 가겠다”, “벌칙은 절대 피하고 싶다” 등 흥미롭다는 반응을 보였다.

