혹시 내 것도?…알고 보니 ‘1급 발암물질’ 범벅 “당장 확인해보세요”

전 세계 최대 온라인 쇼핑몰인 아마존에서 판매되던 일부 반지에서 1급 발암물질인 카드뮴이 검출돼 판매가 전면 중단됐다.2일(현지시간) 영국 데일리메일에 따르면 영국 제품 안전표준국(OPSS)은 최근 시중에 유통되는 장신구 제품을 조사한 결과 A브랜드의 나비 모양 반지에서 최대 허용치를 훨씬 초과하는 고농도 카드뮴이 확인됐다고 밝혔다.중국에서 제조된 문제의 반지는 ‘은색 나비 반지’로 홍보돼 투명 비닐봉지에 담겨 주로 여성과 아동을 대상으로 판매됐던 것으로 알려져 더 큰 논란이 일 것으로 보인다.OPSS는 해당 반지가 “심각한 화학적 위험을 제기한다”며 즉각적인 판매 중단을 명령했고, 아마존은 해당 제품을 판매 목록에서 삭제했다.OPSS 관련 관계자는 “이 제품의 카드뮴 함량은 허용 기준을 초과해 심각한 화학적 위험을 초래한다”며 “카드뮴은 인체에 축적돼 건강에 해로우며, 암을 유발하고 장기를 손상할 수 있다”고 경고했다.대표적인 유해 중금속인 카드뮴은 노출 시 호르몬 교란, 신장 및 뼈 손상을 일으키는 것으로 알려져 있다. 지난 10년간 연구를 통해 불임, 암, 발달 장애 등과의 연관성도 꾸준히 보고됐다.영국 보건안전국(UKHSA)은 카드뮴에 장기간 노출될 경우 뼈와 신장에 영구적인 손상을 입히고 암을 유발할 수 있다고 경고했다.또한 고농도 공기를 흡입하면 호흡곤란, 가슴 통증, 독감 유사 증상을 유발하며, 심하면 폐 손상 및 사망에 이를 수도 있다고 밝혔다. 섭취할 경우에도 소화관 자극으로 인한 설사 및 메스꺼움을 유발할 수 있다.카드뮴은 니켈-카드뮴 배터리, 일부 플라스틱 제품 등에 사용되지만 건강 위험 때문에 유럽 등 선진국에서는 사용이 엄격하게 제한되고 있다. 한국을 포함한 여러 국가에서도 금속 장신구에 대한 카드뮴 함량 기준을 설정해 관리하고 있다.아마존 측은 “당사는 모든 판매 제품이 관련 법률과 정책을 준수하도록 요구하고 있다”며 “규정을 준수하지 않는 제품을 제거하는 등 고객을 위한 안전한 선택을 하기 위해 노력할 것”이라고 밝혔다.하승연 기자