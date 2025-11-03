“모르는 사람에 신장 기증하기로 했습니다” 유명 배우 고백, 이유는…

영화 ‘나우 유 씨 미’ 시리즈, ‘소셜 네트워크’ 등을 통해 얼굴을 알린 할리우드 배우 제시 아이젠버그(42)가 모르는 사람에게 신장을 기증하기로 했다고 밝혀 눈길을 끌고 있다.아이젠버그는 지난달 30일 방송된 미국 NBC 방송 ‘투데이쇼’에서 “6주 후에 신장을 기증할 예정”이라고 밝혔다. 이에 진행자들이 놀라며 “정말이냐”고 묻자 아이젠버그는 “그렇다”고 답했다.그는 이러한 결정을 하게 된 계기를 묻는 말에는 “잘 모르겠다. 헌혈을 시작하면서 기증의 매력에 빠졌다”며 “12월 중순에 이타적 기증을 할 예정”이라고 전했다.이타적 기증은 ‘비지정 신장 기증’이라고도 한다. 신장이 필요한 특정 가족, 친구, 지인을 수혜자로 지정하는 것이 아니라, 신장 질환이 진행된 타인에게 신장을 기증하는 것을 뜻한다.아이젠버그는 10년 전부터 신장 기증을 희망해 왔다고 한다. 당시 한 단체에 연락했지만 답변받지 못했고, 이후 의사 친구 소개로 뉴욕의 한 병원을 찾았으며, 다행히도 이곳에서 각종 검사를 거쳐 기증을 할 수 있게 됐다.아이젠버그는 “기증은 사실상 위험이 없고 정말 필요한 일”이라며 “시간과 의지만 있다면 사람들이 고민할 필요도 없다는 걸 깨닫게 될 거라고 생각한다”고 강조했다.그는 “예를 들어 캔자스시티의 A라는 사람이 신장이 필요하지만, 그의 자녀나 기증을 희망하는 사람의 신장이 적합하지 않다는 결과가 나왔다고 가정해보자”고 말했다.그는 “내가 기증에 적합하다는 결과를 받았다면, A는 내 신장을 받을 수 있다. 따라서 A의 자녀는 또 다른 수혜자를 위해 신장을 기증할 수 있다”며 “이는 이타적인 기증자가 있어야만 효과가 있다”고 설명했다.아이젠버그는 1999년부터 2000년까지 방영된 TV 단편 코미디 드라마 시리즈 ‘겟 리얼’을 통해 데뷔했다. 이후 영화 ‘커스드’, ‘좀비랜드’, ‘나우 유 씨 미’ 시리즈, ‘배트맨 대 슈퍼맨: 저스티스의 시작’ 등에 출연하며 활발한 활동을 이어왔다.특히 ‘소셜 네트워크’에서는 마크 저커버그를 연기해 아카데미 남우주연상 후보로 지명된 바 있다. 또 그는 감독, 제작, 각본 등으로 활동 영역을 넓히고 있다.한편 국내에서는 인구 고령화와 의료기술 발달로 장기이식을 기다리는 대기자가 5만 5000명에 육박하고 있지만, 평균 대기기간은 4년이 걸리는 것으로 나타났다. 신장 이식의 경우에는 7년 9개월을 기다려야 하는 상황이다.그런데도 지난해 장기 기증 희망 등록자는 전체 인구의 3.6% 수준이었으며 뇌사 기증자는 의정 갈등 등의 영향으로 전년보다 18% 가까이 급감했다. 또한 국민 4명 중 1명은 방법을 알지 못해 장기 기증 희망 등록을 하지 못한 것으로 나타났다.하승연 기자