“남편에 뺏길 바엔”…이혼 앞두고 3개월 딸 살해한 20대 엄마 체포 ‘日 충격’

이보희 기자
입력 2025 11 05 09:40 수정 2025 11 05 09:40
도쿄서 생후 3개월 딸 살해한 母 체포
흉기로 복부·목 등 수차례 찔러

일본 도쿄 세타가야구의 한 아파트에서 생후 3개월 된 딸을 흉기로 여러 차례 찔러 숨지게 한 혐의로 20대 여성이 경찰에 체포됐다. 일본 FNN 뉴스 캡처
일본 도쿄 세타가야구의 한 아파트에서 생후 3개월 된 딸을 흉기로 여러 차례 찔러 숨지게 한 혐의로 20대 여성이 경찰에 체포됐다. 일본 FNN 뉴스 캡처


생후 3개월 된 딸을 흉기로 수차례 찔러 살해하고 스스로 신고한 일본의 20대 여성이 경찰에 붙잡혔다.

4일 일본 TBS뉴스, FNN 등에 따르면 일본 경시청은 이날 살인 혐의로 스즈키 사츠키(28)를 체포했다. 스즈키는 도쿄 세타가야구에 있는 자신의 집에서 생후 3개월 된 딸을 살해한 혐의를 받는다.

일본 경찰은 이날 오전 6시 30분쯤 “죄송합니다. 저는 죽지 못했습니다. 아기를 죽였습니다”라는 신고를 받고 사건 현장에 출동해 욕실 욕조 뚜껑 위에 숨져 있는 생후 3개월 된 딸을 발견했다.

집에는 스즈키와 남편, 딸이 살고 있었으며 사건 당시 남편은 외출 중이었다.

딸의 복부와 목에는 10여 곳의 자창(베인 상처)이 있었으며, 욕실 근처에는 스즈키가 사용한 흉기로 보이는 길이 약 16㎝의 칼이 떨어져 있었다.

스즈키는 경찰 조사에서 “남편과 이혼 이야기가 진행 중이었고, 양육권을 빼앗길 바에는 딸을 죽이고 나도 죽으려 했다”고 진술한 것으로 전해졌다.

이웃 주민들은 “최근에도 아이 울음소리가 자주 들렸다”, “항상 조용한 가정이었다”며 충격을 감추지 못했다.

경찰은 여성의 정신 상태와 범행 동기 등을 조사 중이며, 산후우울증 가능성도 염두에 두고 수사하고 있다.

ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
