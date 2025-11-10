“땅 팠을 뿐인데 9억원 나왔다”…집 정원 가꾸다 발견한 ‘이것’ 흙 털었더니 ‘번쩍’

영국 주택 정원서 600년 전 금화 70개 발견

‘보물’ 지정되기도…경매서 약 9억원 낙찰

영국의 한 부부가 자신의 집 정원에서 발견한 금화로 인해 무려 9억원에 달하는 금액을 얻게 됐다.지난 6일(현지시간) 영국 데일리메일 등 외신에 따르면 영국 햄프셔주 밀퍼드온시의 한 주택에서 소유주인 부부가 정원을 정리하던 중 70개의 튜더 왕조 시대(15~16세기) 금화를 발견했다.이 금화들은 지난 5일 경매에서 수수료를 포함해 총 46만 7215파운드(약 8억 9500만원)에 낙찰됐다. 부부가 해당 토지의 소유주였기 때문에 이들은 수익을 다른 사람과 나눌 필요 없이 낙찰된 금액 전부를 받게 된다.이 부부는 지난 2020년 꽃밭 옆에 울타리를 설치하던 중 흙 덩어리 속에서 얇은 금속판처럼 보이는 물체를 발견했다. 이를 씻어보니 금화였고 이후 같은 지점에서 총 64개의 금화를 발굴했다. 이후 고고학 조사에서 6개가 더 발견됐다.이 금화들은 1420년대 헨리 6세 통치 시절부터 1530년대 헨리 8세 통치 시절에 걸쳐 발행된 것으로 확인됐다. 특히 일부 코인에는 헨리 8세의 두 아내였던 캐서린 오브 아라곤과 제인 시모어의 이니셜이 새겨져 있어 역사적 가치가 높았다.해당 금화들은 당시 영국의 종교·정치적 격변과 깊은 연관이 있는 것으로 전문가들은 보고 있다. 헨리 8세 시대의 수도원 해산 과정에서 수도원과 성직자들이 자산을 은닉했다는 기록이 있는데, 이 금화는 그 시기에 누군가 숨겨둔 것으로 추정된다.당시 금화 70개의 총액은 약 26파운드(약 5만원)였는데, 이는 당시 집 한 채 가격과 거의 같을 정도로 거금이었다. 경매를 진행한 데이비드 게스트는 당시 대부분의 영국인들은 금화 한 닢도 구경하기 힘들었을 것이라고 설명했다.이 금화들은 대영박물관의 감정을 거쳐 ‘보물’로 지정됐지만, 코로나19로 인해 박물관과 공공기관의 매입 절차가 중단되면서 결국 부부에게 반환됐다.익명을 요청한 이 부부는 “복권에 당첨된 것 같다”면서 “금화를 발견한 순간부터 경매에 이르기까지, 금화에 배우고 전문가들을 만나는 등 특별한 여정이었다”고 소감을 전했다.이보희 기자