“땅 팠을 뿐인데 9억원 나왔다”…집 정원 가꾸다 발견한 ‘이것’ 흙 털었더니 ‘번쩍’

이보희 기자
입력 2025 11 10 19:00 수정 2025 11 11 00:31
영국 주택 정원서 600년 전 금화 70개 발견
‘보물’ 지정되기도…경매서 약 9억원 낙찰

영국의 한 부부가 자신의 집 정원에서 발견한 금화가 경매에서 약 9억원에 낙찰됐다. 경매 주최 데이비드 게스트 SNS
영국의 한 부부가 자신의 집 정원에서 발견한 금화로 인해 무려 9억원에 달하는 금액을 얻게 됐다.

지난 6일(현지시간) 영국 데일리메일 등 외신에 따르면 영국 햄프셔주 밀퍼드온시의 한 주택에서 소유주인 부부가 정원을 정리하던 중 70개의 튜더 왕조 시대(15~16세기) 금화를 발견했다.

이 금화들은 지난 5일 경매에서 수수료를 포함해 총 46만 7215파운드(약 8억 9500만원)에 낙찰됐다. 부부가 해당 토지의 소유주였기 때문에 이들은 수익을 다른 사람과 나눌 필요 없이 낙찰된 금액 전부를 받게 된다.

이 부부는 지난 2020년 꽃밭 옆에 울타리를 설치하던 중 흙 덩어리 속에서 얇은 금속판처럼 보이는 물체를 발견했다. 이를 씻어보니 금화였고 이후 같은 지점에서 총 64개의 금화를 발굴했다. 이후 고고학 조사에서 6개가 더 발견됐다.

이 금화들은 1420년대 헨리 6세 통치 시절부터 1530년대 헨리 8세 통치 시절에 걸쳐 발행된 것으로 확인됐다. 특히 일부 코인에는 헨리 8세의 두 아내였던 캐서린 오브 아라곤과 제인 시모어의 이니셜이 새겨져 있어 역사적 가치가 높았다.

영국의 한 부부가 자신의 집 정원에서 발견한 금화가 경매에서 약 9억원에 낙찰됐다. 데이비드 게스트 SNS
해당 금화들은 당시 영국의 종교·정치적 격변과 깊은 연관이 있는 것으로 전문가들은 보고 있다. 헨리 8세 시대의 수도원 해산 과정에서 수도원과 성직자들이 자산을 은닉했다는 기록이 있는데, 이 금화는 그 시기에 누군가 숨겨둔 것으로 추정된다.

당시 금화 70개의 총액은 약 26파운드(약 5만원)였는데, 이는 당시 집 한 채 가격과 거의 같을 정도로 거금이었다. 경매를 진행한 데이비드 게스트는 당시 대부분의 영국인들은 금화 한 닢도 구경하기 힘들었을 것이라고 설명했다.

영국의 한 부부가 자신의 집 정원에서 발견한 금화가 경매에서 약 9억원에 낙찰됐다. 데이비드 게스트
이 금화들은 대영박물관의 감정을 거쳐 ‘보물’로 지정됐지만, 코로나19로 인해 박물관과 공공기관의 매입 절차가 중단되면서 결국 부부에게 반환됐다.

익명을 요청한 이 부부는 “복권에 당첨된 것 같다”면서 “금화를 발견한 순간부터 경매에 이르기까지, 금화에 배우고 전문가들을 만나는 등 특별한 여정이었다”고 소감을 전했다.

ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
