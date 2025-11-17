6살 아들, 3살 딸까지…“길거리 음식 먹은 관광객 3명 사망” 튀르키예 ‘발칵’

튀르키예 닭고기 음식 이미지. 기사와 직접 관련 없음. 아이클릭아트

튀르키예에서 관광객 가족 3명이 길거리 음식 등을 먹은 뒤 숨진 사건이 발생한 가운데, 당국이 추가 피해자가 발생하자 노점 상인과 숙박업소 관계자 등을 줄줄이 체포했다.16일(현지시간) dpa통신 등에 따르면 이스탄불을 여행 중이던 독일인 부부와 자녀 2명이 지난 11일 메스꺼움과 구토 등 식중독 의심 증상으로 입원했다.이후 퇴원했으나 상태가 악화하자 다시 입원했고, 어머니와 6세 아들, 3세 딸은 끝내 병원에서 숨졌다. 아버지는 중환자실에서 치료받고 있다.이들은 입원하기 전 튀르키예식 곱창인 코코레치와 홍합밥 미디예돌마, 전통 과자 로쿰, 수프, 닭고기 요리 등을 먹은 것으로 전해졌다.이 가족은 튀르키예 이민자 집안 출신으로 이스탄불 파티흐 지역의 호텔에 머물고 있던 것으로 알려졌다.튀르키예 일간 줌후리예트에 따르면 같은 호텔에 투숙한 이탈리아와 모로코 출신 관광객도 비슷한 증상으로 병원에 입원했다.현지 경찰은 독일인 가족에게 음식을 판 상인 4명과 이들이 머문 호텔 관계자 3명 등 모두 7명을 과실치사 등 혐의로 체포했다.이스탄불 당국은 식중독 사례가 평소보다 늘어나지 않았다고 밝혔다. 경찰은 일단 식중독을 의심하고 있으나 피해자가 추가로 나온 호텔로 수사를 확대했다.호텔 측은 “레스토랑이 없고 물만 제공한다”고 밝혔으나, 경찰은 호텔 일부 객실이 화학약품으로 소독된 사실을 파악하고 식수 표본과 감시 카메라 영상 등을 확보해 분석 중이다.하승연 기자