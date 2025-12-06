“여보, 옆집 여자한테 다녀와”…‘남편 대여 서비스’ 인기라는 ‘이 나라’ 왜?

수리 관련 이미지. 아이클릭아트

심각한 성비 불균형을 겪고 있는 유럽 라트비아 여성들 사이에서 배관, 목공, 수리 등 각종 집안일을 도와주는 ‘남편 1시간 대여 서비스’가 인기를 끌고 있다.5일(현지시간) 미 뉴욕포스트 등에 따르면 라트비아에서는 남성이 부족해 각종 집안일을 대신해 줄 남성을 시간제로 고용하는 사례가 늘고 있다. 라트비아는 여성이 남성보다 15.5% 많은데, 이는 유럽연합(EU) 평균보다 3배 이상 높은 수준이다.30세 미만에서는 남성이 다소 많은 경향을 보이지만, 30~40대에 접어들면 성별 불균형이 본격적으로 나타난다. 65세 이상에서는 여성이 남성의 2배에 달하며, 남녀 평균 수명 격차는 11년으로 EU 국가 중 가장 크다.전문가들은 남성 건강 문제와 생활 습관이 성별 불균형의 주요 원인이라고 지적했다. 라트비아 남성의 흡연율은 31%로 여성의 약 3배이며, 과체중·비만 비율도 남성이 62%로 여성(57%)보다 높다.한 라트비아 여성은 “직장 동료의 98%가 여자”라며 “그게 나쁜 것은 아니지만 균형을 맞추기 위해서는 호감을 느끼거나 대화를 나눌 남자가 더 많았으면 좋겠다. 내 친구들의 대부분은 외국인 남자 친구를 사귀고 있다”고 토로했다.이러한 상황에 라트비아에서는 온라인 플랫폼이나 전화로 ‘남편 1시간 대여 서비스’를 예약하는 문화가 인기를 끌고 있다. 해당 서비스를 예약하면 남성이 1시간 내로 방문해 배관, 목공, 수리, TV 설치 등 각종 집안일을 도와준다.남편을 대여해준다는 다소 황당할 수 있는 서비스는 앞서 다른 나라에서도 등장한 바 있다. 지난 2022년 영국의 로라 영은 자신의 남편 제임스를 대여해주는 서비스 사업을 시작해 눈길을 끌었다.‘렌트 마이 핸디 허즈번드’(Rent My Handy Husband)를 운영하는 제임스는 DIY 작업, 페인팅, 장식, 타일 시공, 카펫 설치 등 다양한 집안일을 직접 수행한다. 그는 시간당 44달러(약 6만원), 하루 종일 약 280달러(약 41만원)를 받고 있으며 “11월 예약은 이미 가득 차 일부 예약은 거절해야 했다”고 전했다.하승연 기자