logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

“AI 아니라고?”…71세 女모델 비키니 사진 공개에 SNS ‘발칵’

이보희 기자
입력 2026 01 19 22:40 수정 2026 01 19 22:40
기사 소리로 듣기
다시듣기

美 모델 크리스티 브링클리, 휴양지 사진 공개
70대에도 군살 없는 탄탄 몸매 뽐내

미국 모델 크리스티 브링클리(71)가 새해를 맞아 휴양지에서 건강미 넘치는 비키니 자태를 공개해 팬들의 시선을 사로잡았다. 인스타그램(@christiebrinkley) 캡처
미국 모델 크리스티 브링클리(71)가 새해를 맞아 휴양지에서 건강미 넘치는 비키니 자태를 공개해 팬들의 시선을 사로잡았다. 인스타그램(@christiebrinkley) 캡처


미국 모델 크리스티 브링클리(71)가 휴양지에서 건강미 넘치는 비키니 자태를 공개해 팬들의 시선을 사로잡았다.

브링클리는 최근 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 카리브해에서 보내는 근황 사진과 영상을 공개했다. 영상 속 붉은색 홀터넥 비키니 수영복을 착용한 브링클리는 백사장과 푸른 바다를 배경으로 환한 미소를 짓고 있다. 71세라는 나이가 무색할 만큼 탄력 넘치는 몸매가 시선을 사로잡았다.

브링클리는 20년 넘게 모은 조개껍데기와 산호로 직접 꾸민 거울과 함께 촬영한 사진도 공개했다. 사진 속 그는 블랙 비키니 탑과 숏 팬츠를 입고 군살 없는 몸매를 자랑했다.

미국 모델 크리스티 브링클리(71)가 새해를 맞아 휴양지에서 건강미 넘치는 비키니 자태를 공개해 팬들의 시선을 사로잡았다. 인스타그램(@christiebrinkley) 캡처
미국 모델 크리스티 브링클리(71)가 새해를 맞아 휴양지에서 건강미 넘치는 비키니 자태를 공개해 팬들의 시선을 사로잡았다. 인스타그램(@christiebrinkley) 캡처


미국 모델 크리스티 브링클리(71)가 새해를 맞아 휴양지에서 건강미 넘치는 비키니 자태를 공개해 팬들의 시선을 사로잡았다. 인스타그램(@christiebrinkley) 캡처
미국 모델 크리스티 브링클리(71)가 새해를 맞아 휴양지에서 건강미 넘치는 비키니 자태를 공개해 팬들의 시선을 사로잡았다. 인스타그램(@christiebrinkley) 캡처


브링클리는 이밖에도 다양한 수영복 스타일을 선보이며 건강미를 과시했다. 팬들은 “진정한 여신”, “영감을 주는 존재”라며 찬사를 보냈다.

“채식 중심 식단과 규칙적 운동이 몸매 비결”
“자연스러움 추구…보톡스 안 맞아”브링클리는 과거 인터뷰에서 채식 중심의 식단과 규칙적인 운동이 건강 비결이라고 밝힌 바 있다.

그는 “아침식사로 견과류와 베리를 곁들인 오트밀을 먹고, 점심으로는 샐러드에 콩을 곁들여 먹는다. 저녁도 비슷하게 콩, 퀴노아 등과 채소를 먹는다”고 식단을 공개했다.

운동에 대해서는 “자전거를 즐겨 탄다”면서 “일주일에 정기적으로 운동 수업에 참여하고 수업이 없는 날엔 맨몸 운동 등 집에서 코어 운동을 한다”고 설명했다.

특히 그는 “모든 주름을 없애려고 애쓰지 않는다”며 자연스러운 노화를 강조했다. 브링클리는 피부 레이저 시술은 종종 받지만 “보톡스는 맞지 않는다”고 밝히기도 했다.

미국 모델 크리스티 브링클리. 인스타그램(@christiebrinkley) 캡처
미국 모델 크리스티 브링클리. 인스타그램(@christiebrinkley) 캡처


세계적 아이콘으로 불리는 브링클리는 1970년대 후반부터 패션계와 엔터테인먼트 분야에서 활약해왔다. ‘스포츠 일러스트레이티드(SI)’ 수영복 커버 모델로 명성을 쌓았으며, 지금도 활발한 SNS 활동으로 92만명이 넘는 팔로워와 소통하고 있다.

이보희 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
브링클리가 밝힌 건강 비결은 무엇인가?
TodayBest

  1. 전원주, 동료 연기자 향해 “밤에 덮치고 싶었다” 파격 고백

    thumbnail - 전원주, 동료 연기자 향해 “밤에 덮치고 싶었다” 파격 고백

  2. 70대 맞아? “37세 같다” 몰라보게 젊어진 김학래 최근 모습… ‘말 근육’ 감탄도

    thumbnail - 70대 맞아? “37세 같다” 몰라보게 젊어진 김학래 최근 모습… ‘말 근육’ 감탄도

  3. 조혜련, 아들과 헤어진 지 4개월…“보고 싶다” 오열

    thumbnail - 조혜련, 아들과 헤어진 지 4개월…“보고 싶다” 오열

  4. 박나래 두 달 만에 복귀? “변함 없다…해야 할 일 있어” 입 열었다

    thumbnail - 박나래 두 달 만에 복귀? “변함 없다…해야 할 일 있어” 입 열었다

  5. 이덕화 “10t 버스에 깔려 50번 넘는 대수술” 장애 3급 판정받은 이유

    thumbnail - 이덕화 “10t 버스에 깔려 50번 넘는 대수술” 장애 3급 판정받은 이유

  6. 대통령은 더 해달라는데 방송은 조롱?…BTS에 멕시코 발칵 뒤집혔다

    thumbnail - 대통령은 더 해달라는데 방송은 조롱?…BTS에 멕시코 발칵 뒤집혔다
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved