logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

“2만원 영수증 덕분에 2000만원 당첨”…정부 이벤트에 난리 난 中

하승연 기자
입력 2026 03 08 07:50 수정 2026 03 08 07:50
기사 소리로 듣기
다시듣기
영수증 관련 이미지. 아이클릭아트
영수증 관련 이미지. 아이클릭아트


중국 정부가 내수 경기 부양을 위해 도입한 ‘영수증 추첨’ 이벤트에서 소액 영수증으로 거액의 당첨금을 거머쥔 사례가 나와 화제가 되고 있다.

8일 소후닷컴 등에 따르면 최근 식당에서 113위안(약 2만원)어치 훠궈를 먹고 영수증을 등록한 남성 장씨가 ‘소비 촉진 특별상’ 1등에 당첨돼 10만 위안(약 2100만원)의 상금을 받았다.

이번 이벤트는 중국 정부가 내수 소비 활성화를 위해 50개 주요 도시에서 시행 중인 ‘유급 영수증 시범 사업’의 일환이다.

시범 사업은 외식과 소매, 숙박, 관광 등 시민 생활과 밀접한 8개 업종을 대상으로 하며, 중앙정부가 각 도시 규모에 따라 1억 위안에서 최대 3억 위안의 재정 자금을 지원해 경품 예산을 뒷받침하고 있다.

참여 조건은 100위안 이상의 영수증을 올리는 것으로 문턱이 낮아 시민들의 호응이 뜨겁다. 앞서 우한시에서는 100위안짜리 슈퍼마켓 영수증을 올린 시민이 신에너지차(EV)에 당첨되는 등 ‘인생 역전’ 사례가 잇따르고 있다.

특히 최근 ‘3·8 부녀절’을 맞아 선물 구매가 늘어난 가운데, 온라인상에서는 영수증 인증을 통해 수백 위안의 추가 상금을 받았다는 후기가 쏟아지고 있다.

중국은 3월 8일 세계 여성의 날을 ‘부녀절’로 부르고 국가 기념일로 삼고 있다. 이날 여성에겐 반일 휴가가 주어지고, 꽃 등을 선물하는 문화가 자리 잡고 있다.

중국 당국은 이번 정책이 소비자들의 영수증 발행 요구를 독려해 자영업자의 탈세를 방지하는 동시에, 위축된 소비 심리를 자극하는 마중물 역할을 할 것으로 기대하고 있다.

하승연 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
중국의 영수증 추첨 이벤트 시행 목적은?
TodayBest

  1. 남매에서 부부로…부모 주선으로 ‘의붓남매’ 결혼, 무슨 사연?

    thumbnail - 남매에서 부부로…부모 주선으로 ‘의붓남매’ 결혼, 무슨 사연?

  2. “여자친구 죽이기” 검색…전 연인 커플 찾아가 살해한 30대男 항소심도 ‘사형’ 구형

    thumbnail - “여자친구 죽이기” 검색…전 연인 커플 찾아가 살해한 30대男 항소심도 ‘사형’ 구형

  3. 48세 김강우, 동안 비결…‘10년 삭제주스’ 2탄 레시피 공개

    thumbnail - 48세 김강우, 동안 비결…‘10년 삭제주스’ 2탄 레시피 공개

  4. 이소나, ‘미스트롯4’ 우승…막판 뒤집힌 대역전극

    thumbnail - 이소나, ‘미스트롯4’ 우승…막판 뒤집힌 대역전극

  5. ‘빅마마’ 이혜정, 알고보니 금수저…아버지가 ‘이 기업’ 초대 회장

    thumbnail - ‘빅마마’ 이혜정, 알고보니 금수저…아버지가 ‘이 기업’ 초대 회장

  6. “19살에 최연소 승무원”…30대 여배우의 반전 과거 모습

    thumbnail - “19살에 최연소 승무원”…30대 여배우의 반전 과거 모습
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved