“지구서 없어진 병 아니었어?” 감염 심각한 수준…결국 ‘재난 비상상태’ 선포한 이 나라 [월드픽]

홍역 발진 사례. 질병관리청 자료

미국 사우스캐롤라이나주 이즐리에 있는 한 소아과에서 간호사가 환자에게 접종할 홍역·백신을 준비하고 있다. 2026.03.17. AP 연합뉴스

전자 현미경으로 촬영한 홍역 바이러스 입자. AP 뉴시스 자료사진

한때 사실상 사라진 감염병으로 여겨졌던 홍역이 미국에서 다시 확산하고 있다. 1991년 이후 가장 심각한 홍역 유행이 이어지자, 뉴욕주는 지난 5일(현지 시간) 주 전역에 재난 비상사태를 선포했다.AFP통신 등 외신에 따르면 캐시 호컬 뉴욕 주지사는 비상사태를 선포하면서 “백신으로 예방할 수 있는 질병으로 누구도 중병에 걸리거나 사망해서는 안 된다”며 “이런 긴급 조치는 뉴욕 시민들을 보호할 뿐만 아니라 질병의 확산을 막기 위해 지칠 줄 모르고 노력하는 지역 사회 파트너들을 지원할 것”이라고 밝혔다.뉴욕주에서는 올해 10월 3일까지 총 108명의 홍역 확진자가 나왔다. 이 중 92명은 7월 15일 이후 18개 카운티에 걸쳐 예방 접종률이 낮은 농촌 지역에서 발생했다.비상사태 선포에 따라 홍역 검사와 백신 접종 권한이 확대된다. 등록 간호사가 홍역 의심 환자의 검사를 지시할 수 있게 되고, 약사와 구급대원 등 백신을 접종할 수 있는 의료인 범위도 확대된다.약사가 홍역·볼거리·풍진(MMR) 백신을 접종할 수 있는 대상은 2세 이상 아동으로 범위가 넓혀진다. 모든 MMR 백신 접종 내역은 72시간 이내 뉴욕주 또는 뉴욕시 예방접종 등록 시스템에 보고해야 한다.이번 비상사태는 내달 4일까지 유지될 예정이다.홍역 확산은 뉴욕주만의 문제가 아니다. 인근 지역인 펜실베이니아주의 상황은 더욱 심각하다.로이터 통신에 따르면 펜실베이니아주 보건당국은 이날 홍역 누적 확진자가 1000명을 넘어섰으며, 이는 30여년 만에 주 단위에서 발생한 최대 발병 사례라고 밝혔다. 펜실베이니아에서 홍역으로 사망한 사람은 모두 5명이다.주 보건당국에 따르면 전체 확진자의 99% 이상이 백신을 맞지 않은 사람들이었다. 연령별로는 어린이보다 성인 환자가 많은 것이 특징으로 나타났으며 25~49세 환자가 가장 많았다. 18세 미만은 전체 환자의 32%를 차지했다. 피해 규모도 이미 상당하다.뉴욕주의 확진자 수 자체는 펜실베이니아보다 크게 적지만 주 경계를 맞댄 지역에서 빠르게 번지는 홍역을 조기에 차단해야 한다는 판단에 비상사태를 선포한 것으로 해석된다.미국은 높은 백신 접종률에 힘입어 2000년 홍역 퇴치를 선언했지만 코로나 팬데믹 이후 백신 불신과 접종률 하락의 여파로 다시 홍역 유행을 맞고 있다는 분석이 나온다. 미 질병통제예방센터(CDC)에 따르면 미국에서는 올해 들어 10월 1일까지 약 3900명의 홍역 확진자가 발생했다. 1991년 이후 가장 심각한 홍역 유행이다.홍역은 공기로 전파되는 전염성이 매우 높은 호흡기 감염병이다. 잠복기는 평균 10~12일이며, 주요 증상은 발열, 발진, 기침, 콧물, 결막염 등이다. 면역이 없는 사람이 환자와 접촉할 경우 90% 이상이 감염될 수 있는 것으로 알려졌다.홍역은 백신으로 예방이 가능한 질병이다. 국내에서는 생후 12~15개월, 4~6세 두 차례 MMR 백신 접종이 권장된다. 다만 6~11개월 영아라도 홍역 유행국을 방문할 예정이라면 출국 전 예방접종을 받는 것이 권장된다.우리나라는 2014년 WHO로부터 홍역 퇴치국 인증을 받았지만, 최근 해외 유입 사례가 늘고 있어 주의가 필요하다. 질병청은 홍역을 검역감염병으로 지정해 관리 중이며, 확진자는 격리 치료 또는 전파 가능 기간 자택 격리가 원칙이다.김민지 기자