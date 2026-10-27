“결혼 한 달 만에 비극” 식물인간 된 며느리…17년간 돌본 시어머니 한마디 [월드픽]

중국 60대 여성, 17년간 며느리 간병

의식 찾았으나 인지능력 4살 수준

결혼한 지 불과 한 달 만에 교통사고로 의식을 잃은 며느리를 17년간 돌본 중국의 60대 시어머니 사연이 전해지며 감동을 주고 있다. SCMP 캡처

결혼한 지 불과 한 달 만에 교통사고로 의식을 잃은 며느리를 17년간 돌본 중국의 60대 시어머니 사연이 전해지며 감동을 주고 있다. SCMP 캡처

기사의 이해를 돕기 위해 인공지능(AI)으로 생성한 사진

결혼한 지 불과 한 달 만에 교통사고로 의식을 잃은 며느리를 17년간 돌본 중국의 60대 시어머니 사연이 전해지며 감동을 주고 있다.25일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 중국 산둥성 칭윈현에 사는 쉬안펑잉(68)씨는 2009년 교통사고로 심각한 뇌 손상을 입은 며느리 쉬씨를 17년째 돌보고 있다.사고는 아들이 쉬씨와 결혼한 지 한 달 만에 발생했다. 마을에서 트럭에 치인 쉬씨는 의식을 잃고 식물인간 상태에 빠졌다. 막 결혼 생활을 시작한 젊은 부부에게 닥친 비극이었다.하지만 시어머니는 며느리를 포기하지 않았다. 그는 “며느리가 우리 아들과 결혼했으니 내 자식이나 마찬가지다. 어떻게 모른 척하고 버릴 수 있겠느냐”고 말했다.쉬안씨의 하루는 며느리를 돌보는 일로 채워졌다. 며느리가 스스로 식사를 하기 어려워 음식을 액체 형태로 만들어 숟가락으로 조금씩 먹여야 했다. 한 끼를 먹이는 데만 한 시간가량 걸렸다.오랜 시간 누워 지내면서 욕창이 생기는 것을 막기 위해 하루에도 10차례 넘게 며느리의 몸을 뒤집어 줬다. 대소변을 가리지 못할 때는 직접 몸을 씻기고, 근육이 굳지 않도록 팔다리를 주무르는 일도 했다.그가 놓지 않은 것은 신체적인 돌봄만이 아니었다. 가족과 마을에서 있었던 일을 며느리에게 들려주고, 좋아하던 노래를 틀어줬다. 틈이 날 때마다 이름을 부르며 말을 건넸다.수년간 이어진 돌봄 끝에 며느리는 의식을 되찾았다. 그러나 교통사고로 인한 뇌 손상이 심해 인지 능력은 네 살 아이 수준인 것으로 전해졌다.쉬안씨는 며느리가 다시 일상을 익힐 수 있도록 재활 훈련을 도왔다. 걷는 연습을 함께하고, 기본적인 생활 기술을 하나씩 익히도록 곁에서 보살폈다.그 결과 며느리는 짧은 문장으로 의사를 표현할 수 있게 됐으며, 최근에는 간단한 음식까지 직접 만들 수 있을 정도로 회복했다.영상에는 며느리가 시어머니에게 “엄마, 좋아”라고 말하는 모습도 담겼다.17년간 며느리를 돌본 시어머니도 세월은 피해갈 수 없었다. 쉬안씨는 오랜 기간 다리 통증에 시달렸고 고혈압도 앓고 있는 것으로 전해졌다.그는 또래 사람들이 마을 광장에서 춤을 추며 여유로운 노후를 보내는 모습을 보면 부러울 때도 있다고 털어놨다. 하지만 자신에게는 며느리를 돌봐야 한다는 책임이 있다는 생각으로 하루하루를 버텨왔다.쉬안씨는 며느리가 음식을 직접 만들 수 있게 된 것을 두고 한결 안심이 된다고 밝혔다. 자신이 세상을 떠나더라도 며느리가 스스로 챙겨먹을 수 있게 됐기 때문이다.그는 아들에게도 자신이 세상을 떠난 뒤 아내를 계속 돌봐야 한다고 당부했다고 한다. 며느리의 건강이 더 좋아지는 것 외에는 바라는 것이 없다는 게 그의 소망이다.사연이 알려지자 현지 온라인에서는 시어머니를 향한 찬사가 이어졌다. 누리꾼들은 “정말 위대한 모성애다. 이 어머니에게 경의를 표한다”, “오래오래 건강하게 사시길 바란다” 등의 댓글이 달렸다.앞서도 중국에서는 2020년 교통사고로 중상을 입은 며느리를 24시간 곁에서 돌보는 시어머니 류전옌씨의 사연이 전해진 바 있다.류씨는 “의사들은 며느리를 살릴 확률이 1%라고 했다. 그런데 병원에 도착했을 때 며느리가 저를 ‘엄마’라고 불렀다. 아무리 힘들어도 돌봐야겠다고 다짐했다”고 밝혔다.그는 며느리와의 관계를 “친엄마·딸과도 같은 사이”라고 표현하며, 자신도 시어머니에게 따뜻한 대접을 받았기에 그 마음을 이어가고 있다고 설명했다.이보희 기자