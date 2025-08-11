logo
“이 책, 좋아하세요? 저도”…‘도서관 데이트’ 서울시가 주선한다

최종범 인턴기자
입력 2025 08 11 09:39 수정 2025 08 11 09:39
남녀 자료 사진. 기사와 무관. 픽사베이
남녀 자료 사진. 기사와 무관. 픽사베이


미혼 남녀가 만나 독서 취향 등을 주제로 대화하며 데이트하는 미혼 남녀 만남 행사가 열린다.

서울시는 다음 달 20일 청년의 날을 맞아 올해 세 번째 미혼 남녀 만남 행사를 개최한다고 10일 밝혔다.

이번 행사는 ‘설렘, 북 나잇’이라는 명칭으로 오후 4시부터 9시까지 한화손해보험 한남 사옥에서 열린다.

행사 콘셉트는 독서 취향 등을 주제로 대화하는 도서관 데이트다. 주최 측은 도서관에서 데이트하는 듯한 분위기를 연출하기 위해 한남 사옥 5층 일부를 도서관처럼 재조성했다.

서울시 제공
서울시 제공


참가자들이 편안한 분위기에서 서로를 알아갈 수 있도록 단체별 활동, 블라인드 대화, 디너 타임, 1대1 대화 등 다양한 프로그램이 준비됐다.

프로그램이 종료된 이후 참가자들은 마음에 드는 이성을 1~3순위까지 적어 제출한다. 서로 지목하면 커플로 매칭된다.

매칭된 커플 전원에게는 한화손해보험에서 올해 서울세계불꽃축제 관람 티켓을 제공한다.

행사는 서울에 거주하는 25~45세 미혼 남녀 100명(남 50명·여 50명)을 대상으로 한다.

참가자는 직장인, 개인사업자, 프리랜서 등 소득 활동이 있는 사람으로 제한된다.

신청은 11일 오전 9시부터 오는 29일 오후 6시까지 서울시 몽땅정보 만능키에서 할 수 있다. 서류 심사 후 무작위 추첨으로 참가자를 선정하고, 결과는 다음 달 5일 개별 통보한다.

지난해 11월 열린 미혼 남녀 만남 행사 ‘설렘 인 한강’ 진행 모습. 서울시 제공
지난해 11월 열린 미혼 남녀 만남 행사 ‘설렘 인 한강’ 진행 모습. 서울시 제공


미혼 남녀 만남 행사는 지난해 11월 ‘설렘 인 한강’을 시작으로, 올해 2월 ‘설렘, 아트나잇’, 6월 ‘설렘 인 한강 시즌2’ 등 총 세 차례 진행됐다. 300명의 미혼 남녀가 참여했고 이 중 75쌍의 커플이 성사됐다. 6월 행사는 100명 모집에 3283명이 지원해 경쟁률 33:1을 기록했다.

최종범 인턴기자
