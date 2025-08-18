[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

삼양컴텍(484590)가 8월 18일 장 마감 5분 만에 7.34%의 검색비율을 기록해 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼양컴텍의 현재가는 16,640원으로 전 거래일 대비 116.10% 급등했다. 거래량은 44,768,325주를 기록했다.이어 검색비율 2위의 삼성전자(005930)는 하락률 2.23%로 하락 마감했다. 검색비율 3위의 루닛(328130)은 11.80% 급락 마감했다. 검색비율 4위 카카오(035720)는 0.93% 보합 마감했다. 검색비율 5위 한화오션(042660)은 2.44% 상승 마감했다.6위 두산에너빌리티(034020)는 등락률 -0.61%로 횡보를 기록했다. 7위 에이비엘바이오(298380)는 2.63%의 등락률로 주가가 상승했다. 8위 SK하이닉스(000660)는 -3.25%의 등락률로 주가가 하락했다. 9위 HMM(011200)은 7.01% 상승 마감했다. 10위 NAVER(035420)는 0.67% 보합했다.이 밖에도 삼성중공업(010140) ▲2.12%, 지투지바이오(456160) ▲29.96%, 펩트론(087010) ▼8.49%, 한화에어로스페이스(012450) ▲0.57%, 에코프로비엠(247540) ▼5.40%, 한국전력(015760) ▲1.54%, STX엔진(077970) ▲6.34%, 대한조선(439260) ▼5.32%, 한텍(098070) ▼10.00%, HLB(028300) ▼4.12% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자